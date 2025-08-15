L’interception, cette semaine, au large des îles Canaries, d’un navire transportant près de trois tonnes de cocaïne met une nouvelle fois en lumière le rôle central du Maroc dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants.

L’opération, menée conjointement par la Garde civile espagnole et le service de surveillance douanière de l’Agence fiscale espagnole, a été rendue possible grâce à la coopération étroite avec les services de sécurité marocains. Ces derniers ont fourni des renseignements stratégiques déterminants, facilitant l’arraisonnement du remorqueur Sky White, qui transportait environ 3.000 kilogrammes de cocaïne répartis en 80 ballots.

Selon l’expert espagnol Rafael Esparza Machín, cette réussite illustre « la collaboration spéciale et exemplaire » entre Rabat et Madrid, mais aussi avec la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Portugal. Il souligne que le Maroc occupe un rôle « stratégique et prépondérant » dans la sécurisation des routes maritimes reliant l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Cette opération confirme l’implication croissante du Royaume dans la coopération internationale contre la criminalité transnationale, qu’il s’agisse du trafic de drogues, du terrorisme ou de l’immigration irrégulière, dans un esprit de responsabilité partagée et d’action concertée.