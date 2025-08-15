Après les inondations meurtrières qui ont frappé Conakry, la ville de Siguiri a, elle aussi, été durement touchée dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025. Plusieurs habitations se sont effondrées, emportant avec elles des biens de valeur, tandis que des familles entières ont été contraintes de fuir sous la pluie battante. Face à ce drame, l’ancien président Alpha Condé a exprimé sa solidarité envers les habitants de Siguiri et, plus largement, envers l’ensemble du peuple de Guinée.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il écrit :

« En ces heures de détresse, mon cœur est lourd. Nos rues sont devenues des rivières, nos maisons, des îlots encerclés par les eaux, et nos familles vivent dans la peur de perdre encore davantage. Aujourd’hui, je m’adresse particulièrement aux habitants de Siguiri, en tant que père de la nation et président élu des Guinéens, pour partager votre douleur et votre inquiétude.

Je connais vos nuits blanches, les cris des enfants terrorisés, les biens chèrement acquis engloutis en quelques minutes. Je sais la peine d’avoir tout perdu, parfois même un proche, dans une catastrophe qui aurait pu être évitée. Car, disons-le clairement : ce n’est pas la pluie qui est coupable, mais l’abandon, l’indifférence et la mauvaise gouvernance des dirigeants autoproclamés qui ont freiné notre pays. Ce sont eux qui vous ont trahis et qui ont trahi la Guinée pour des intérêts inavoués. »

Selon lui, ces inondations « ne sont pas une fatalité divine » mais bien « le résultat de la gestion calamiteuse des autorités issues du coup d’État », accusées de promouvoir l’urbanisme sauvage, de détourner les budgets publics et de négliger l’entretien des infrastructures.

« Quand les caniveaux sont obstrués, quand les marécages sont livrés aux spéculateurs, quand les travaux d’assainissement ne sont qu’une ligne budgétaire qui disparaît mystérieusement, chaque saison des pluies devient une saison de deuil », dénonce-t-il.

Alpha Condé appelle les Guinéens à « refuser la résignation » et à exiger « un État qui protège, pas un État qui se cache derrière des excuses ».

Il assure sa « solidarité sans faille » aux victimes et exhorte à « mettre fin au cycle de l’indifférence et de l’impuissance organisée des autorités corrompues ».

« La pluie passera, mais notre dignité doit rester debout. Je vous promets, au nom de notre avenir commun, de me battre à vos côtés pour qu’aucun enfant de Guinée ne vive dans la peur chaque fois que le ciel s’assombrit. »

L’ancien chef d’État estime que « le temps des manipulations du pouvoir illégal et illégitime est terminé » et appelle à un retour rapide à l’ordre constitutionnel civil et démocratique, interrompu selon lui depuis le 5 septembre 2021.

Il conclut en adressant ses condoléances aux familles endeuillées et en priant pour le réconfort des sinistrés :

« Puisse Dieu vous fortifier et vous réconforter. Amen. »