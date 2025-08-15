À travers un décret publié à la télévision nationale, ce vendredi 15 août 2025, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a défini les attributions et l’organisation du ministère des Sports dirigé par Cellou Baldé. Le texte détaille les missions stratégiques du département, de la promotion des activités physiques à la gestion des infrastructures sportives, en passant par la lutte contre le dopage et le développement d’une élite nationale.
Décret n°2025/0145/PRG/CNRD/SGG portant attributions et organisation du ministère des Sports
Chapitre I – Missions et attributions
Article 1er – Le ministère des Sports a pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine du sport, ainsi que le suivi de son application.
À ce titre, il est particulièrement chargé de :
Élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au sport et aux activités physiques, et veiller à leur application ;
Diffuser les normes relatives à l’organisation des activités physiques et sportives ;
Élaborer des stratégies de développement des activités sportives ;
Favoriser la création et la promotion des associations sportives ;
Encourager l’émergence d’une élite sportive nationale ;
Promouvoir les activités physiques et la pratique du sport à grande échelle ;
Favoriser la réalisation et l’accessibilité des infrastructures et équipements sportifs, et en assurer la tutelle ;
Veiller à la bonne gestion des infrastructures et équipements sportifs ;
Représenter les associations et organisations sportives dans les rencontres nationales, africaines et internationales ;
Promouvoir la coopération et le partenariat bilatéral et multilatéral dans le domaine du sport ;
Assurer la tutelle des fédérations sportives nationales ;
Participer à la promotion du sport dans les établissements scolaires et universitaires ;
Mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires au développement des activités physiques et sportives ;
Veiller au respect des mesures d’interdiction des produits dopants ;
Organiser et participer à des rencontres sur les questions relevant de ses attributions ;
Intégrer les dimensions éthiques, de genre et d’équité dans ses activités ;
Prendre en compte les dimensions environnementales et sociales dans ses programmes et projets.
Chapitre II – Organisation
Article 2 – Pour accomplir sa mission, le ministère des Sports comprend :
Un Secrétariat général ;
Un Cabinet ;
Des services d’appui ;
Des services rattachés ;
Des organisations publiques autonomes ;
Des programmes et projets publics ;
Des services déconcentrés ;
Des organes consultatifs.
Article 3 – Le Cabinet du ministre comprend :
Un Chef de cabinet ;
Un Conseiller principal ;
Un Conseiller juridique ;
Un Conseiller chargé de la communication, des événements et du marketing sportifs ;
Un Conseiller chargé du développement des sports ;
Un Conseiller chargé de mission ;
Un Attaché de cabinet.
Article 4 – Les services d’appui sont :
L’Inspection générale ;
Le Bureau de stratégie et de développement ;
La Cellule d’exécution des projets et programmes (CIMANDU 2040, CFP PS 2020-2040) ;
La Division des ressources humaines ;
La Division des affaires financières ;
La Personne responsable des marchés publics ;
Le Contrôle financier ;
Le Centre de ressources documentaires ;
Le Service de modernisation des systèmes d’information ;
Le Service genre et équité ;
Le Service hygiène, santé et sécurité au travail ;
Le Service communication et relations publiques ;
Le Service accueil et information ;
Le Secrétariat central.
Article 5 – Les directions nationales :
Direction nationale du développement des disciplines sportives ;
Direction nationale des sports de masse.
Article 6 – La direction générale :
Direction générale du Nimba Sport.
Article 7 – Les services rattachés :
Service national des normes et de suivi des organisations sportives ;
Service de la médecine du sport ;
Service national des infrastructures sportives.
Article 8 – Les organisations publiques autonomes :
Fonds d’aide au développement du sport ;
Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports.
Article 9 – Les programmes et projets publics :
Tous programmes et projets initiés dans les domaines spécifiques du ministère.
Article 10 – Les services déconcentrés :
Ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales.
Article 11 – Les organes consultatifs :
Comité national olympique sportif guinéen ;
Comité national paralympique guinéen ;
Comité spécial olympique ;
Conseil national des sports ;
Conseil de discipline.
Chapitre III – Dispositions finales
Article 12 – Des décrets du Président de la République fixent :
Les statuts des organismes publics autonomes ;
L’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale, du Bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement ;
Les attributions et l’organisation des services rattachés de niveau équivalent à celui d’une direction d’administration centrale.
Article 13 – Des décrets fixent le mode d’organisation et de fonctionnement des organes consultatifs.
Article 14 – Des arrêtés du ministre chargé des Sports déterminent :
Les attributions et l’organisation des directions nationales ;
Les attributions et l’organisation des services rattachés et d’appui de niveau équivalent à celui d’une division ou d’une section d’administration centrale.
Article 15 – Des arrêtés conjoints du ministre chargé des Sports et du ministre chargé de la Fonction publique fixent l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés.
Article 16 – Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.