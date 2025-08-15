À travers un décret publié à la télévision nationale, ce vendredi 15 août 2025, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a défini les attributions et l’organisation du ministère des Sports dirigé par Cellou Baldé. Le texte détaille les missions stratégiques du département, de la promotion des activités physiques à la gestion des infrastructures sportives, en passant par la lutte contre le dopage et le développement d’une élite nationale.

Décret n°2025/0145/PRG/CNRD/SGG portant attributions et organisation du ministère des Sports

Chapitre I – Missions et attributions

Article 1er – Le ministère des Sports a pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine du sport, ainsi que le suivi de son application.

À ce titre, il est particulièrement chargé de :

Élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs au sport et aux activités physiques, et veiller à leur application ;

Diffuser les normes relatives à l’organisation des activités physiques et sportives ;

Élaborer des stratégies de développement des activités sportives ;

Favoriser la création et la promotion des associations sportives ;

Encourager l’émergence d’une élite sportive nationale ;

Promouvoir les activités physiques et la pratique du sport à grande échelle ;

Favoriser la réalisation et l’accessibilité des infrastructures et équipements sportifs, et en assurer la tutelle ;

Veiller à la bonne gestion des infrastructures et équipements sportifs ;

Représenter les associations et organisations sportives dans les rencontres nationales, africaines et internationales ;

Promouvoir la coopération et le partenariat bilatéral et multilatéral dans le domaine du sport ;

Assurer la tutelle des fédérations sportives nationales ;

Participer à la promotion du sport dans les établissements scolaires et universitaires ;

Mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires au développement des activités physiques et sportives ;

Veiller au respect des mesures d’interdiction des produits dopants ;

Organiser et participer à des rencontres sur les questions relevant de ses attributions ;

Intégrer les dimensions éthiques, de genre et d’équité dans ses activités ;

Prendre en compte les dimensions environnementales et sociales dans ses programmes et projets.

Chapitre II – Organisation

Article 2 – Pour accomplir sa mission, le ministère des Sports comprend :

Un Secrétariat général ;

Un Cabinet ;

Des services d’appui ;

Des services rattachés ;

Des organisations publiques autonomes ;

Des programmes et projets publics ;

Des services déconcentrés ;

Des organes consultatifs.

Article 3 – Le Cabinet du ministre comprend :

Un Chef de cabinet ;

Un Conseiller principal ;

Un Conseiller juridique ;

Un Conseiller chargé de la communication, des événements et du marketing sportifs ;

Un Conseiller chargé du développement des sports ;

Un Conseiller chargé de mission ;

Un Attaché de cabinet.

Article 4 – Les services d’appui sont :

L’Inspection générale ;

Le Bureau de stratégie et de développement ;

La Cellule d’exécution des projets et programmes (CIMANDU 2040, CFP PS 2020-2040) ;

La Division des ressources humaines ;

La Division des affaires financières ;

La Personne responsable des marchés publics ;

Le Contrôle financier ;

Le Centre de ressources documentaires ;

Le Service de modernisation des systèmes d’information ;

Le Service genre et équité ;

Le Service hygiène, santé et sécurité au travail ;

Le Service communication et relations publiques ;

Le Service accueil et information ;

Le Secrétariat central.

Article 5 – Les directions nationales :

Direction nationale du développement des disciplines sportives ;

Direction nationale des sports de masse.

Article 6 – La direction générale :

Direction générale du Nimba Sport.

Article 7 – Les services rattachés :

Service national des normes et de suivi des organisations sportives ;

Service de la médecine du sport ;

Service national des infrastructures sportives.

Article 8 – Les organisations publiques autonomes :

Fonds d’aide au développement du sport ;

Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports.

Article 9 – Les programmes et projets publics :

Tous programmes et projets initiés dans les domaines spécifiques du ministère.

Article 10 – Les services déconcentrés :

Ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales.

Article 11 – Les organes consultatifs :

Comité national olympique sportif guinéen ;

Comité national paralympique guinéen ;

Comité spécial olympique ;

Conseil national des sports ;

Conseil de discipline.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 12 – Des décrets du Président de la République fixent :

Les statuts des organismes publics autonomes ;

L’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale, du Bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement ;

Les attributions et l’organisation des services rattachés de niveau équivalent à celui d’une direction d’administration centrale.

Article 13 – Des décrets fixent le mode d’organisation et de fonctionnement des organes consultatifs.

Article 14 – Des arrêtés du ministre chargé des Sports déterminent :

Les attributions et l’organisation des directions nationales ;

Les attributions et l’organisation des services rattachés et d’appui de niveau équivalent à celui d’une division ou d’une section d’administration centrale.

Article 15 – Des arrêtés conjoints du ministre chargé des Sports et du ministre chargé de la Fonction publique fixent l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés.

Article 16 – Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.