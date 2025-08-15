Pas de miracle pour le Syli national local. Pour sa 4ème et dernière sortie en phase de poules, le syli A’ a fait jeu égal (1-1) face à L’Algérie. Un résultat qui met fin à l’aventure de la sélection guinéenne à la 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations.

Malgré un score de parité (0-0) à la pause, l’Algérie maintient une domination sans faille pendant les 45 premières minutes. Une domination ponctuée par une possession de 57% pour 12 tirs dont 6 cadrés. Malgré les nombreuses tentatives, les fennecs butent sur le gardien guinéen, Mory Keita, titulaire pour la première fois et auteur de plusieurs parades décisives.

Méconnaissables et en manque d’inspiration, les guinéens n’ont cadré qu’un seul tir. Les deux équipes rejoignent les vestiaires avec ce score de parité (0-0).

Deuxième mi-temps: des regrets pour le Syli local

A la reprise,Souleymane Abedi Camara effectue trois changements avec les entrées de Yakouba Gnagna Barry, Lansana Sylla et Mohamed Camara. Des changements tactiques qui apportent du sang neuf et qui permettent aux troupes guinéennes de prendre l’avantage. Titularisé pour la deuxième, Ismael Camara récupère un ballon au milieu de terrain avant de conclure l’action par une jolie frappe qui ne laisse aucune chance au gardien algérien, à la 62ème minute.

Le match change de physionomie, les guinéens mettent le curseur haut et poussent les fennecs à commettre plusieurs fautes.

Malgré les nombreux sauvetages de Mory Keita, la défense guinéenne finit par craquer à 2 minutes de la fin du temps réglementaire.

Après une première parade du gardien du Hafia FC, A. Meziane Bentahar récupère le ballon et sert parfaitement S. Bayazid qui égalise pour les vices-champions en titre. Une égalisation qui anéanti les espoirs côté syli local et renvoie les guinéens à Conakry..

Pas de miracle, le Syli A’ dit adieu au CHAN2024

Après un début réussi face au Niger (1-0), le Syli local connaîtra un court séjour sur le sol ougandais. Avec un bilan de 4 matchs ponctués par deux défaites, une victoire et un match nul, Souleymane Camara Abedi et ses hommes quittent le navire de la 8ème édition du CHAN: 3 buts marqués contre 6 encaissés, c’est les statistiques qu’ils affichent après 4 matchs joués à Kampala.

Un parcours qui rappelle celui de 2018 où le Syli A’ est éliminé en phases de poules, au Maroc.

Cette mésaventure du syli A’ témoigne des contre-performances qu’enregistrent les sélections guinéennes, ces derniers mois.

Pour rappel, le syli local était la seule équipe nationale de football engagée dans une compétition internationale.