Ce lundi 15 juillet 2024, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation politique en Guinée. Dans un message publié sur son compte officiel X, Mélenchon a dénoncé l’enlèvement de trois leaders d’opposition guinéens par le pouvoir en place.

« En Guinée, trois leaders d’opposition, Oumar Sylla (dit Foniké Menguè), Mamadou Billo Bah et Mohamed Cissé ont été enlevés par le pouvoir et déportés dans un lieu inconnu. La France est lourdement engagée avec le pouvoir en place. Elle doit intervenir pour qu’ils soient immédiatement libérés et mis hors de danger », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient alors que la Guinée est en proie à une crise politique et sociale croissante. L’arrestation des trois leaders d’opposition, membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), a suscité des réactions indignées tant au niveau national qu’international. Les militants du FNDC, bien que l’organisation ait été dissoute, continuent de jouer un rôle actif dans la lutte pour la démocratie et les droits de l’homme en Guinée.