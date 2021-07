Le Secrétaire général adjoint de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a réagi ce jeudi 15 juillet 2021, sur la signature de la charte de l’Anad. Pour Mamadou Biro Barry, le moment est mal choisi pour construire des alliances politiques.

«Nous avons des détenus politiques depuis près de 8 mois, on en parle pas. Mais on fait des alliances par-ci par-là. Une alliance pré-électorale qui devient une alliance politique dont l’impossible est la réconciliation nationale. Et quand on parle de réconciliation nationale, on parle forcément de dialogue. On ne peut pas se réconcilier si on ne dialogue pas», affirme t-il, avant de poursuivre.

«Il y a quelque mois, ces même gens ne voulaient pas entendre parler de dialogue. Encore une fois, le constat il est clair, si on avais réglé il y a 8 mois les soldes de l’alternance, de l’alliance électorale, on aurait libéré les prisonniers politiques. Mais comme on a pas soldé cette alliance électorale, aujourd’hui on se retrouve avec le porte-parole de l’alliance politique qui est séquestré», a t-il laissé entendre dans l’émission Africa 2015 sur Nostalgie FM.

Ce responsable de l’UFDG affirme que les membres de l’ANAD devraient plutôt tirer les leçons de l’élection présidentielle de 2020.

«Je pense qu’il est question de tirer les leçons de l’élection présidentielle de 2020. Il est question que ces membres de l’ANAD retournent à leurs base. Il faut quand-même remercier le peuple d’avoir donner l’alternance à Cellou Dalein Diallo mais que Alpha Condé à confisquer le pouvoir.

Donc, on va se mobiliser et essayer s’organiser encore plus, pour assurer l’alternance dans les mois avenir. Voilà le travail qui va être fait» a-t-il conclu.