Le Groupe Djoma Média du richissime homme d’affaires de la présidence de la République Kabinet Sylla apparemment veut ravager tout sur son passage et entend débaucher toutes les grosses pointures comme on les appelle dans le paysage médiatique guinéen.

Après la radio Continental FM où les deux principaux animateurs d’une célèbre émission de ce média ont été débauché et à Chérie FM TATV où le Directeur de l’information de la radio à l’occurrence Aboubacar Condé a été également débaucher, Djoma media met cap sur le groupe « Hadafo medias ».

Dans le seul but d’étoffer son équipe et

ambitionner d’être sur le toit de la Guinée

et même au-delà des frontières, que le DG de Djoma a tendu la main au Directeur général d’Espace TV.

Des sources sûr, nous apprennent que, Kalil Oularé a eu «un long entretien d’embauche» avec Moussa Moïse Sylla samedi dernier qui est resté sans suite favorable.

Mais c’est sans compter sur la détermination de ce dernier de servir aux côtés de son homme de confiance et patron, Lamine Guirassy.

Les mêmes sources indiquent que Moïse a finalement choisi de continuer de rester au « Groupe Hadafo » pour poursuivre sa carrière journalistique au sein de ce média considéré comme le plus grand et la plus écouté du pays.