Scrutin du 31 mai : Bah Oury mise sur la paix et fait une promesse symbolique

En marge de la session de cadrage et d’impulsion des priorités gouvernementales tenue ce vendredi 15 mai 2026, le Premier ministre Bah Oury a exprimé son souhait de voir les prochaines élections communales et législatives se dérouler dans un climat apaisé.

Le chef du gouvernement a appelé l’ensemble des acteurs politiques et sociaux à œuvrer pour la tenue d’élections calmes et transparentes, rappelant que, selon lui, « cela a été le cas lors du référendum et de l’élection présidentielle ».

Dans cette dynamique, Bah Oury a également invité les fidèles qui effectueront le pèlerinage à la Mecque à prier pour la stabilité du pays et la réussite du processus électoral.

« Ceux qui iront à La Mecque, priez pour le pays et pour la population afin que nous ayons de bonnes élections et que la République de Guinée en sorte victorieuse. Cela passe par la paix, la cohésion sociale, le renforcement du vivre-ensemble et le fait que, dès le lendemain du scrutin, chacun puisse reprendre sereinement ses activités. Si cela arrive, moi, je jeûnerai deux jours », a déclaré le Premier ministre.