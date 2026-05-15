SOS : une fillette d’un an a besoin de 16,9 millions GNF pour son opération

Âgée d’un an, la petite Hafsatou porte déjà sur son corps les lourdes séquelles d’un drame domestique qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille.

Victime d’une grave brûlure après s’être accidentellement versée de l’acide sur le corps, l’enfant lutte aujourd’hui contre des douleurs, des cicatrices profondes et des difficultés physiques qui nécessitent une intervention chirurgicale urgente.

Le drame s’est produit à Siguiri, où la fillette avait d’abord bénéficié de premiers soins. Mais au fil des semaines, les conséquences des brûlures se sont aggravées. Le pied droit de l’enfant (cas le plus critique) s’est rétracté au point d’empêcher un allongement correct de la jambe.

Face à cette situation inquiétante, des médecins ont recommandé son transfert à Conakry pour une prise en charge spécialisée. Après les consultations à Conakry, les spécialistes ont indiqué que la petite doit subir une chirurgie plastique réparatrice.

Les interventions prévues concernent le pied droit, le pied gauche ainsi que la lèvre inférieure, également touchée par les brûlures.

Déjà, une première opération du pied droit a nécessité une somme de 12 millions de francs guinéens, un montant extrêmement lourd pour cette famille aux moyens modestes. Mais le combat est loin d’être terminé.

Selon le devis médical présenté par la famille, les opérations restantes — concernant le pied gauche, la rétraction commissurale et d’autres soins réparateurs — nécessitent encore 16 millions 900 mille francs guinéens.

Aujourd’hui, la mère de l’enfant lance un appel de cœur aux personnes de bonne volonté, aux ONG, aux associations humanitaires, aux autorités ainsi qu’à toute âme sensible capable d’apporter un soutien financier.

Derrière ces cicatrices visibles se cache une petite fille qui mérite de grandir normalement, de marcher sans souffrance et de retrouver le sourire malgré cette épreuve qui aurait pu lui coûter la vie.

Chaque geste compte. Chaque contribution peut aider cette enfant à retrouver une partie de son enfance arrachée par cet accident.

NB: Pour toute aide ou contribution, la famille reste disponible au contact suivant : 622417264