“Nous avons eu la sagesse et la prudence de privilégier l’intégration des économies de la sous-région en faisant beaucoup plus appel pour la desserte en électricité de notre pays d’utiliser l’interconnexion avec le Sénégal et avec la Côte d’Ivoire”, a déclaré le Premier ministre, Bah Oury, lors de sa conférence de presse, le 10 mai 2024.

La ligne d’interconnexion de l’OMVG a été activée depuis le 25 avril 2024 pour permettre le transfert de 120 mégawatts depuis le Sénégal (SENELEC) vers la Société électricité de Guinée (EDG). Pour Bah Oury, l’interconnexion avec le Sénégal est “une bouffée d’oxygène majeure”.

“J’en profite de cette conférence de presse pour remercier les autorités du Sénégal et de la Côte d’Ivoire pour leur coopération et pour l’excellente amabilité que ces autorités ont eu pour aller dans le sens de l’expression des besoins des Guinéens en ce qui concerne la desserte en électricité. Dans la phase actuelle, cela a amélioré la desserte en électricité, nous nous en félicitons. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la question d’électricité de manière globale est résolue. Il y a beaucoup d’aspects qui mériteront d’être traités, la vétusté des lignes de transports, une situation de gouvernance interne qu’il faut fondamentalement améliorée”, a déclaré Bah Oury.

Interpellé sur le coût de l’interconnexion, le chef du gouvernement a affirmé : “Vous serez étonnés, mais l’interconnexion ça nous coûte moins chère que ce que nous produisons nous même. C’est pour vous dire qu’il y a beaucoup d’efforts de gouvernance à faire concernant le secteur de l’électricité”, a indiqué le chef du gouvernement sans pour autant donner le montant.