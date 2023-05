Toutes les audiences de ce lundi 15 mai 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) ont été renvoyées suite à la journée de protestation des avocats du barreau de Guinée contre « l’immixtion de l’exécutif », dans les affaires judiciaires.

Les procès de l’ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané et celui d’Ibrahima Kassory Fofana ancien Premier ministre tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux étaient inscrit au rôle d’audience. Malheureusement, ils ont été renvoyés respectivement au lundi 29 mai et au jeudi 1er juin 2023 à 09 H 00 devant la Chambre de jugement de la CRIEF.

Quant à l’affaire l’Etat guinéen représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat contre l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, l’ancien premier questeur de la 9e législature Michel Kamano, l’ancienne deuxième questeur Zénab Camara et Jin Suey CHENG, le juge Francis Kova Zoumanigui a décidé de renvoyer au lundi 5 juin 2023 à 09 H 00.

Ils sont également tous poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics enrichissement illicite blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d’intérêts et complicité.

Il faut signaler que la journée sans audience appelée par le barreau de Guinée a été largement suivie dans tout le pays.