L’organisation de défense des droits Humains Amnesty international rapporte que 7 manifestants ont été tués ce mardi 12 mars 2020, au cours des manifestations enregistrées dans les villes de Coyah, Dubréka et Kamsar.

Ces populations manifestaient contre la coupure d’électricité dans la ville minière de Kamsar, à Coyah et Dubréka, ils exigeaient la suppression des barrages « illégaux » installés par le gouvernement pour dit-il freiner la propagation de la pandémie du Covid-19 vers l’intérieur du pays.

Arrestation d’activistes et transfèrement d’opposants

« Amnesty International a documenté de nouveaux cas d’arrestations arbitraires d’activistes. Figure parmi eux Saïkou Yaya Diallo, responsable juridique du Front national pour la défense de la constitution (FNDC). Il a été arrêté le 7 mai à Conakry après que des membres du FNDC ont interpellé lors de leur conférence de presse le 25 mars un présumé agent des services de renseignements.

Le 12 mai, Diallo a été inculpé pour ‘’voie de fait, violence, menaces et injures publiques’’ et incarcéré à la maison centrale de Conakry. Des charges non justifiées, selon des témoignages et documents recueillis par Amnesty International. Quatre autres leaders du FNDC ont reçu une convocation de la Direction de la police judiciaire le même jour sur la même affaire.

Plus d’une quarantaine d’opposants arrêtés ces dernières semaines dans la région de Nzérékoré au sud du pays, ont été transférés dans la nuit du 29 au 30 avril, sans notification préalable, de cette ville à Kankan. Parmi les détenus transférés figure Cécé Loua, ancien maire de Nzérékoré et cadre de l’Union des forces républicaines (UFR, opposition), arrêté le 24 avril sans mandat.

Un de ses proches a déclaré à Amnesty International :

« … Son nom était inscrit en 11e position d’une liste de personnes recherchées par les autorités, qui circulait sur les réseaux sociaux. Aucune notification préalable lui a été faite. Et nous estimons qu’il s’agit d’un enlèvement pur et simple. Il a d’abord été en garde à vue au commissariat central de Nzérékoré, puis incarcéré à la maison d’arrêt. Deux semaines après, il a été transféré à Kankan. »

Dans la région de Labé, au nord du pays, Amnesty International a documenté des arrestations arbitraires et la criminalisation de toute participation à des manifestations pacifiques.

Le 14 avril dernier, Thierno Sadou Diallo, coordinateur du FNDC à Tougué (région de Labé) a été arrêté et brutalisé par des gendarmes à son domicile alors qu’il était malade et sous perfusion. Ils ont refusé dans un premier temps que Diallo soit conduit dans une structure hospitalière en dépit de son état de santé. Il a eu tardivement accès à des soins avant d’être ramené à la prison de Labé où il est toujours détenu. Il a nié l’accusation d’avoir participé à l’incendie de la gendarmerie de Tougué le 28 février 2020, indiquant qu’il n’était pas sur place le jour de l’incident. Il n’a jusqu’à présent pas pu voir un avocat.

Amnesty International s’inquiète de sa détention arbitraire et de celle d’autres leaders pro-démocratie comme Oumar Sylla dit Foninke Mengué. Arrêté le 17 avril, il a été inculpé une semaine plus tard pour ‘’communication et diffusion de fausses informations’.

La pandémie active dans une prison surpeuplée

Alors que la Guinée compte, à ce jour, plus de 2000 cas de COVID-19, les autorités ont confirmé le 12 mai, le nombre de 58 personnes infectées sur 130 tests et trois décès liés au virus au sein de la maison centrale de Conakry, la plus surpeuplée du pays avec 1500 détenus pour une capacité de 300. C’est dans cette prison que Saïkou Yaya Diallo du FNDC est détenu alors qu’il souffre de diabète chronique.

Le cycle ininterrompu des arrestations illégales éloigne chaque jour un peu plus les autorités du respect des droits humains.

Compte tenu du risque accru de contagion en détention notamment dans des lieux surpeuplés, nous demandons aux autorités de libérer immédiatement et sans conditions tous les activistes détenus arbitrairement et de prendre d’autres mesures afin de désengorger les prisons et protéger le droit à la santé de tous les détenus » a déclaré Fabien Offner.