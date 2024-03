La cérémonie de passation de services a eu lieu ce vendredi 15 mars 2024, au ministère de la justice et des droits de l’homme. L’occasion a été pour le nouveau ministre de décliner ses objectifs et engagements à la tête de ce département.

D’entré de jeu, Yaya Kairaba Kaba a affirmé que sa nomination à la tête du ministère de la justice et des droits de l’homme, intervient à un moment où la justice et les droits de l’homme « font l’objet d’une demande pressante» de la part des Guinéennes et Guinéens. C’est d’ailleurs cette demande éprouvée qui, selon lui, a conduit le CNRD à sa prise de responsabilité, à déclarer la justice comme la boussole qui doit guider les actions du gouvernement.

« Cette déclaration est à la fois un idéal et un défi constant. Pour avoir été un acteur judiciaire à part entière à travers les postes que j’ai assumés tant dans la juridiction qu’à la chancellerie, je mesure les multiples défis à relever dans les domaines de conception de mise en œuvre et de suivi de la politique du gouvernement en matière de justice et des droits de l’homme. En tant que procureur plusieurs fois dans plusieurs juridictions puis inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires, j’ai vu le meilleur et le pire aussi dont le chagrin des victimes dévastées, le désespoir d’homme injustement détenu. J’ai aussi touché du doigt les conditions de travail dans lesquelles les magistrats et les greffiers se démerdent au quotidien.

J’ai conscience des innombrables difficultés auxquelles il est impérieux d’apporter des solutions. Plusieurs réformes récemment engagées au sein de notre ministère ont certes permis de transformer progressivement l’écho système judiciaire et pénitentiaire mais, à ce jour, tous les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. C’est pourquoi, je m’inscris dans la logique de continuer les actions qui sont de nature à répondre aux attentes des populations en termes d’accès à la justice et en termes de réponse judiciaire aux infractions dont le respect des droits de l’homme. Dans cette dynamique, je m’engage à respecter la feuille de route et les axes stratégiques découlant de la lettre de mission de notre département.

Je veux parler de l’accès au droit et à une justice de qualité pour tous, la garantie de l’indépendance et de la réhabilitation du pouvoir judiciaire, le renforcement de l’efficacité et la performance des institutions judiciaire et pénitentiaire. La jouissance enfin effective des droits de l’homme pour tous».

Au titre de l’accès au droit à une justice de qualité pour tous, les priorités du successeur de Charles Wright seront, entre autres, la continuité du procès des événements du 28 septembre 2009 et la mise en place d’un fonds spécial d’indemnisation des victimes, l’opérationnalisation de fonds d’aide juridictionnels pour les plus démunis de notre pays, l’opérationnalisation de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Pour ce qui est de la garantie de l’indépendance et de la redevabilité du pouvoir judiciaire, Kairaba Kaba promet de s’employer à assurer l’autonomie dans le fonctionnement des cours et tribunaux, de veiller au bon fonctionnement des organes de disciplines des magistrats et auxiliaires de justice, au renforcement de capacités de l’inspection des services judiciaires et pénitentiaires et toutes autres directions.

Pour le renforcement de l’efficacité et la performance des institutions judiciaires et pénitentiaires, il compte mettre tout en œuvre pour la construction ou la rénovation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires sur toute l’étendue du territoire national. En outre, le nouveau Garde des Sceaux compte veiller à la mise en place des programmes de formations continues des acteurs de la justice.

« La jouissance effective des droits de l’homme à tous qui est un axe aussi sensible que fondamental, les services seront attelés tout d’abord à l’humanisation des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires puis au respect des obligations contenues dans les traités et conventions dont la Guinée est partie en matière de droits de l’homme.

Je voudrais insister sur le fait que la justice ne doit se rendre dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. L’honneur des hommes et des femmes, pas plus qu’aujourd’hui qu’hier, ne mérite d’être jeté en pâture. Le ministère de la justice et des droits de l’homme veillera à ce que ces pratiques qui touchent à la dignité des personnes soient systématiquement poursuivies et sévèrement punies. L’attente de ces objectifs appelle nécessairement la participation active de chaque cadre du ministère. Pour cela, je sais pouvoir compter sur l’engagement et la loyauté de chacun», a martelé le ministre Yaya Kairaba Kaba.