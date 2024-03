Lors de la cérémonie de passation de service, ce vendredi 15 mars 2024, le ministre sortant du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno, a dressé un tableau sombre des défis rencontrés au sein de l’administration publique guinéenne et les difficultés qu’il a rencontrées.

Julien Yombouno a mis en lumière les dysfonctionnements majeurs auxquels il a été confronté au cours de sa gestion. Il a dénoncé les pratiques de trafic, de vente, d’usurpation et de marchandisation des matricules, ainsi que les recrutements frauduleux massifs et fantaisistes qui ont gangrené le système de la fonction publique guinéenne.

Un des principaux problèmes évoqués par Yombouno concerne l’organisation des concours de recrutement. Il a révélé que 82049 diplômes authentifiés sur les 140 mille et quelques candidatures, mais il reste un nombre important non authentifié. Parmi les raisons, il évoque les difficultés logistiques, notamment celles liées au budget et à la connectivité internet qui ont entravé la programmation des concours. Néanmoins, des mesures ont été prises pour améliorer la situation, telles que l’acquisition de nouveaux équipements informatiques.

Julien Yombouno menacé de mort

Par ailleurs, Julien Yombouno a souligné les menaces de mort et les tentatives d’attentat dont lui et sa famille ont été victimes, en raison des réformes audacieuses entreprises pour assainir le système de la fonction publique et le processus de recrutement actuel.

En réaction à ces défis, François Faya Bourouno, ministre entrant du Travail et de la Fonction publique, a affirmé son engagement à poursuivre les réformes initiées par son prédécesseur. Il a exprimé sa reconnaissance envers Julien Yombouno pour son travail acharné et a promis de continuer dans la voie de la transparence et de l’assainissement de l’administration publique guinéenne.

Dans son discours, Bourouno a également évoqué le projet FUGAS, visant à doter le pays d’un fichier unique de solde, soulignant l’importance de l’harmonisation entre le fichier de la fonction publique et celui du budget.