Le procès de l’ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et son ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané a été ouvert ce mercredi 15 mars 2023 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques (CRIEF). Constatant leur absence, le tribunal a renvoyé l’affaire au lundi 20 mars.

Les prévenus n’ont pas comparu et indiquent n’avoir reçu aucun document à cet effet. Selon le procureur spécial Aly Touré qui siège à cette audience, Dr Ibrahima Kassory Fofana et Mohamed Diané ont refusé de venir à l’audience de ce jour. Un huissier de justice a fait le constat et produit un document à cet effet.

La partie civile, en l’occurrence l’État guinéen souhaite un renvoi et sollicite que le parquet ordonne une comparution en usant la force publique, conformément à l’esprit de l’article 477 du code de procédure pénale qui stipule que « Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique ».

Les deux audiences ont été renvoyées au lundi 20 mars 2023.