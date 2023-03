Deux ateliers de vulgarisation à l’intention des médias et des acteurs sociaux et politiques, des 35 résolutions issues du rapport de dialogue inter-guinéen s’est tenu ce mardi 14 mars 2023, à Conakry.

Au cours de cette rencontre, les facilitatrices et d’autres acteurs du cadre de dialogue, ont expliqué à une trentaine de journalistes, des médias publics et privés, nationaux et internationaux, les résolutions du cadre du dialogue inter-guinéen. Mais avant, ils ont donné des détails, sur trois points essentiels. Il s’agit : des parties prenantes du cadre de dialogue, du processus d’adoption des résolutions et enfin, du mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions.

Au même moment, les acteurs sociaux et politiques qui seront déployés dans les 33 préfectures et les 6 communes de la capitale, ont été outillés sur les mécanismes de vulgarisation. Selon Dr Makalé Traoré, dans les jours à venir, ces acteurs seront face aux populations pour expliquer le contenu du rapport du cadre du dialogue inter-guinéen.

Pour rappel, ce rapport de 35 résolutions a été obtenu à l’issue du cadre de dialogue inter-guinéen qui s’est déroulé du 24 novembre au 20 décembre 2022.

« Treize thématiques ont fait l’objet des débats dans treize groupes puis, en plénière entre les pénalistes composés de 4 désignés par leurs entités respectives. C’est à l’issue de ce débat, du 24 novembre au 20 décembre 2022 que la plénière a adopté 35 résolutions, transmises officiellement à Monsieur le président de la transition », a expliqué Dr Makalé.

« Entre la nomination et la mise en place du cadre de dialogue, le 19 septembre 2022 et aujourd’hui 14 mars, qui voit l’organisation de deux ateliers pour la vulgarisation et l’appropriation par les médias est un record de dynamisme et cela est dû à la participation des guinéens et guinéennes qui ont cru à ce cadre qui s’implique depuis maintenant trois mois et que je salue avec déférence », a ajouté la facilitatrice du cadre permanent du dialogue inter-guinéen.

Au nom du Premier ministre, Mory Condé, ministre de l’Administration du territoire qui a lancé cette activité, réitère la main tendue du gouvernement aux acteurs politiques et sociaux qui n’ont pas pris part à ce cadre de dialogue, à venir autour de la table.