Dans un message publié ce lundi 15 mars 2021, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a réitéré l’engagement de son parti à poursuivre la lutte pour dit-il défendre sa victoire.

«Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement les Coordinations et les Fédérations UFDG d’Europe, d’Afrique et d’Amérique pour les messages de soutien qu’elles ont adressés à la Direction Nationale. Chacune des trois coordinations régionales a, au nom des militants et responsables de sa zone géographique, exprimé sa totale solidarité avec les détenus de l’ANAD, de l’UFDG et du FNDC et a renouvelé ses engagements à continuer la lutte pour l’avènement dans notre pays d’une société démocratique et respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales», a déclaré l’ancien chef de file de l’opposition.

«Je tiens à les rassurer qu’à cet égard, la DN de l’UFDG ne fléchira pas et le Parti continuera à faire preuve de fermeté dans la lutte pour la défense de sa victoire et pour la reconquête de tous ses droits et libertés », a écrit Cellou Dalein Diallo sur sa page Facebook.