Coronavirus: La LGFP suspend toutes ses compétitions…

Désormais qualifier de pandémie par l’OMS, le Coronavirus a atteint une proportion planétaire et affecte sérieusement le monde du sport. Dans le but de se conformer aux exigences de la FIFA, de la CAF et des autorités sanitaires du pays, la ligue guinéenne de football professionnel a décidé de suspendre toutes ses compétitions à partir de ce Dimanche.

De crise sanitaire à pandémie, le « Covid 19 » n’a pas perdu de temps. La Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, la Liga 🇪🇸, la Serie A 🇮🇹, la Ligue 1 🇫🇷, la MLS 🇺🇸, la Liga NOS 🇵🇹, l’Eredivise 🇳🇱, la ligue des champions 🇪🇺, les compétitions CAF, et maintenant la Ligue 1 guinéenne… tous sont à l’arrêt.

L’instance qui a la charge d’organiser les championnats nationaux en accord avec la fédération guinéenne de football a donc logiquement décider de se conformer aux exigences du moment. Surtout après les déclarations du ministre de la santé et du gouverneur de la ville de Conakry.

Le COMMUNIQUÉ de la LGFP:

En raison de la propagation grandissante de l’épidémie du Coronavirus à travers le monde et suite à une Réunion extraordinaire, le Bureau Exécutif de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel en synergie avec la Fédération Guinéenne de Football et le Département des Sports a décidé de l’arrêt immédiat de toutes ses Compétitions Ligue I et II après les matchs programmés ce weekend et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La LGFP en profite pour inviter les uns et les autres à respecter les règles d’hygiène édictées par les autorités sanitaires.

La Ligue Guinéenne de Football Professionnel.