Invité de l’émission L’Heure du bilan sur la télévision nationale, le ministre secrétaire général de la Présidence, Amara Camara, a apporté des éclaircissements sur l’utilisation du budget alloué à l’institution présidentielle au titre de l’exercice 2025, estimé à 815 milliards de francs guinéens.

Interrogé sur les principales actions menées avec ces ressources, le ministre a détaillé la structure des dépenses et les réalisations majeures, en mettant l’accent sur le volet social. Selon lui, « des moyens nous ont été mis à disposition avec des missions claires », précisant que « les moyens mis à disposition au compte de l’exercice 2025 pour le compte de la Présidence s’évaluent à 815 milliards, répartis sur différentes rubriques ».

Dans le détail, Amara Camara indique que « les dépenses du personnel étaient aux alentours de 194 milliards, les dépenses de biens et services autour de 354 milliards, les dépenses de transfert aux environs de 90 milliards et les dépenses d’investissement à hauteur de 175 milliards».

Cette enveloppe, souligne-t-il, a permis à la Présidence d’assurer l’essentiel de ses missions. « L’ensemble nous a permis effectivement de réaliser de grandes missions. On ne pourra pas dire que c’était suffisant pour nos moyens, mais nous avons pu faire l’essentiel avec », a-t-il affirmé.

Sur le plan social, le ministre est longuement revenu sur les conséquences de l’incendie du dépôt de carburant survenu deux ans plus tôt. « Notre pays a été frappé de plein fouet par l’incendie du dépôt de carburant. Cela a impacté considérablement les concitoyens », a-t-il rappelé, insistant sur la réponse de l’État. « Nous ne sommes pas restés en marge des drames que nos concitoyens ont subis. Un recensement global des impactés, aux alentours de 3 689 ménages reçoivent mensuellement des enveloppes qui ont permis de réduire considérablement les problèmes de subsistance et les besoins quotidiens des familles », a-t-il souligné.

À ces actions s’ajoutent d’autres programmes sociaux d’envergure, notamment le choc alimentaire et le programme NAFA. « Nous travaillons avec la Banque mondiale et le FMI. Le premier projet impacte 60 000 ménages et le second 150 000 ménages, pour lesquels nous apportons des transferts monétaires afin de permettre aux familles les plus démunies de pouvoir au moins joindre les deux bouts », a expliqué Amara Camara.

Autre dossier emblématique évoqué : l’indemnisation des victimes de Kaporo, Kipé 2 et Dimess. « Les victimes ont été recensées effectivement et une mesure d’indemnisation a été mise en place. Les terres de la SONAPI ont été prises autour de 200 hectares pour permettre de reloger ceux qui ont été impactés », a-t-il indiqué.

Le ministre secrétaire général de la Présidence s’est par ailleurs félicité des avancées enregistrées sur le plan foncier. « La bonne nouvelle est que le titre foncier global avait été fait et, la semaine dernière seulement, nous avons commencé le morcellement des titres fonciers du titre global en titres fonciers individuels », a-t-il annoncé, précisant que « les 600 premiers titres sont remis. Dans les semaines à venir, nous allons finir avec le reste du lot pour permettre effectivement de rendre justice sociale que le chef de l’État avait voulu réparer ».