Le corps de Claude Pivi a été restitué à sa famille dans l’après-midi du jeudi 14 janvier 2026, a confirmé son avocat, Me Abdourahmane Dabo. L’information a été rendue publique alors que de nombreuses interrogations circulaient autour des circonstances exactes de son décès.

« Je confirme que le corps a été restitué à la famille hier jeudi dans l’après-midi », a déclaré Me Dabo dans un entretien accordé à Guinee360.

Concernant l’autopsie ordonnée par le parquet général près la Cour d’appel de Conakry, l’avocat assure que les conclusions ont bien été transmises à la défense et à la famille. « On a bel et bien reçu les conclusions de l’autopsie. J’ai été avec sa famille voir son corps parce que souvent certaines personnes parlent, vous allez imaginer qu’il y a tout », a-t-il précisé.

Face aux rumeurs persistantes évoquant des actes de torture ou un possible empoisonnement, Me Abdourahmane Dabo se veut catégorique. « Je nie en bloc toutes les rumeurs qui font état d’actes de tortures et de poison. Moi, je ne peux dire que ce que je vois et ce que j’entends des personnes qui touchent directement du doigt la situation. Donc, il n’y a absolument pas eu de torture. Et il n’y a pas eu d’empoisonnement », a-t-il insisté.

L’avocat a également mis en avant le sérieux de l’expertise médico-légale ayant conduit à ces conclusions. « Vous savez, le sérieux et le professionnel, c’est le professeur Alhassane Bah. Je pense que cela ne fait pas de doute. Donc, ce qu’il a rendu disponible, c’est qu’il est convaincu et ce qu’il va mettre dans le document pour voir effectivement la situation », a-t-il ajouté.

Selon les dernières informations, la famille de Claude Pivi aurait décidé de transférer le corps en Guinée forestière, où il devrait être inhumé dans les prochains jours.