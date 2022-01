Au cours du déjeuner de travail avec les acteurs politiques, les leaders religieux et les responsables des coordinations régionales, le président de la transition a mis l’accent sur la mise en place du futur conseil national de la transition (CNT). Sur ce point, il a sollicité au prime abord que les concernés s’entendent sur des décisions nécessaires.

La rencontre a servi de cadre pour les invités du Colonel Mamadi Doumbouya, d’évoquer l’ouverture d’un cadre de dialogue permanent afin, disent-ils, que les questions majeures répertoriées dans la charte de la transition qui sont entre autres : les conditions de la mise en place du Conseil national de transition (CNT) et la représentativité en son sein, la réforme du code et du fichier électoral, la rédaction d’une nouvelle Constitution(…), soient discutées dans un cadre serein et participatif.

Réagissant à cet effet, Mamadi Doumbouya a invité les acteurs politiques à se mettre d’accord sur l’essentiel afin de désigner, conformément aux critères édictés par la charte de la transition leurs représentants au sein du CNT pour, dit-il «accélérer la mise en place des

institutions de la transition.»

Les leaders politiques ont, selon le compte rendu de la direction de l’information et de la communication de la présidence, en majorité, soutenu l’élan de refondation entamé par le CNRD.

Les confessions religieuses et les sages, ont à leur tour, prodigué des conseils aux politiciens tout en formulant des prières pour la réussite de la transition et pour l’ensemble du peuple de Guinée.

Ces sages ont surtout mis l’accent, sur la cohésion sociale, la réconciliation nationale et le rassemblement, tout en invitant le CNRD à s’impliquer

d’avantage pour la réussite de la transition.

Pour sa part, le président de la transition a promis que l’année 2022 sera une année «porteuse d’espoir et d’espérance dans la poursuite des réformes qui concourent à l’amélioration des conditions de vie des Guinéens.»