La déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, affirmant que la fin de la transition marquera le début de la refondation, a provoqué une vive réaction au sein de l’ancien parti au pouvoir.

Lors de l’Assemblée générale de ce samedi 14 décembre 2024, Aboubacar Demba Dansoko a vigoureusement réagi aux déclarations récentes du ministre Ousmane Gaoual Diallo concernant la fin de la transition en Guinée.

« La charte de la transition, c’est le texte qui gouverne cette période. Tout le monde, au niveau national et international, reconnaît que c’est ce texte qui doit régir la transition », a déclaré Dansoko, soulignant que, dans ce cadre, la refondation fait partie intégrante de la transition et non un processus séparé.

Par ailleurs, il a notamment fustigé la déclaration du porte-parole du gouvernement, qui a affirmé que la transition prendra fin pour laisser place à la refondation. “Tout propos allant dans le sens de dire que la transition est finie et que la refondation commence est un propos qui occasionne un vide juridique. Il faut que les autorités de la transition comprennent cela”, a fustigé ce proche d’Alpha Condé, tout en appelant les Guinéens à rester mobilisés pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel.