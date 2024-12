Après plusieurs tentatives de négociations infructueuses entre la Ligue Guinéenne de Football Professionnelle (LGFP) et les clubs de Ligue 1, le président de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), Bouba Sampil, s’est impliqué dans les discussions. Dans l’après-midi du samedi 14 décembre, il a rencontré les représentants des 12 clubs de Ligue 1, qui conditionnent le démarrage du championnat au règlement intégral des arriérés de la saison précédente.

Accompagné de Lucien Beindou Guilao, président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnelle, Bouba Dinah Sampil, président de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), a rencontré, ce samedi 14 décembre, les représentants des clubs de Ligue 1 Guicopres au siège de la LGFP. L’objectif de cette réunion était de trouver des solutions permettant le démarrage de la nouvelle saison.

D’après les informations publiées sur la page Facebook de la LGFP, le président de la FEGUIFOOT a commencé par écouter le porte-parole des clubs, Oumar Ndiaye, secrétaire général du CIK, qui a exprimé les frustrations accumulées par les clubs. Ces frustrations, qui se sont intensifiées ces dernières semaines, concernent le paiement intégral des arriérés de la saison dernière, d’un montant de 80 millions GNF, ainsi que la nécessité d’une proposition concrète pour le règlement de la subvention de cette année.

Après avoir écouté les préoccupations des clubs, “une concertation restreinte a eu lieu entre les bureaux de la Fédération et de la Ligue pour analyser la situation”, peut-on lire sur la page Facebook de la Ligue.

La même source indique également que Bouba Sampil a réaffirmé son soutien aux clubs, soulignant qu’il était “du côté des clubs” et appelant à la reprise du dialogue. Dans cette dynamique, le président de la FGF a promis de répondre aux réclamations des clubs : “Je pense qu’une solution sera trouvée dans la semaine. Le président de la Ligue déterminera, en concertation avec les clubs, une nouvelle date de démarrage et répondra à vos demandes. Donnons-nous la main, la Ligue ne peut pas être votre adversaire”, a-t-il déclaré.

Selon le programme établi par la LGFP, la Ligue 1 Guicopres devait débuter ce samedi 14 décembre 2024, dans trois stades, dont celui de Kankan. Cependant, ce lancement n’a pas eu lieu. En effet, dans un communiqué adressé la veille au président de la Ligue professionnelle, le club Milo FC, basé en région, a réaffirmé sa position de ne pas prendre part au championnat tant que le paiement intégral des arriérés de la saison dernière ne sera pas effectué, accompagné d’une proposition concrète pour le règlement de la subvention de cette année.