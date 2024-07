Un hôtel R+3 de 40 chambres, en rénovation, s’est effondré au cours de la journée du jeudi 25 juillet 2024, dans le quartier Minière, dans la commune de Dixinn. Aucun décès n’est à déplorer, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. La société de téléphonie Orange Guinée évoque les causes à l’origine.

Selon plusieurs témoignages, cet hôtel était menacé d’effondrement depuis le mois de janvier dernier. Sékou Camara, le propriétaire, porte des accusations contre cette société.

Le propriétaire Sékou Camara, a porté des accusations contre cette société qui avait son pylône installé sur ce bâtiment.

« Nous avons signé un contrat avec la société Orange Guinée, qui a installé un de leurs pylônes sur notre bâtiment sans études préalables. Le poids de cette antenne a affecté la structure du bâtiment, entraînant l’effondrement des dalles à plusieurs niveaux. L’antenne est en place depuis 6 ans. Depuis janvier, nous avons continuellement écrit à Orange pour les inviter à venir constater la situation. Nous avons tout tenté avec Orange pour trouver un arrangement afin d’éviter un drame. Nous avons constaté qu’ils essaient de nous tromper. Ils nous demandent d’écrire, affirmant qu’Orange n’est pas responsable des dégâts. Nous avons rédigé cette lettre car nous sommes sincères dans nos relations. Nous constatons qu’ils sont de mauvaise foi. Nous les avons informés dès le matin, mais ils n’ont pas répondu à mon appel. Aujourd’hui, cela affecte ma santé. C’est le travail de toute une vie qui s’effondre », a-t-il déclaré.

Selon une source proche de la société Orange Guinée, les causes de cet effondrement sont imputables au propriétaire lui-même.

« Il a entamé des travaux à l’intérieur et ils ont détruit tous les piliers. Des échanges ont eu lieu et même des courriers pour signaler. Nous avons tous les éléments et les échanges avec lui, il a rajouté 1 étage en plus sur l’étage de base. Il nous a demandé de lui donner 5 ans de loyer pour faire son bâtiment, chose qu’on a refusé», nous a confié une source anonyme.

Des sources concordantes auprès du Ministère de l’Habitat indiquent que ce bâtiment était en rénovation et que, compte tenu de son état de vétusté, le département avait même ordonné l’arrêt des travaux.