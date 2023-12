L’ancien ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation s’est prononcé le week-end dernier sur la tenue du procès du massacre du 28 septembre. Alors que ce procès est entré dans sa phas de l’audition deas témoins, Pr Alpha Amadou Bano Barry dit ne pas être d’accord avec la façon dont il est organisé.

« Avant le début du procès, si mon avis avait été demandé, j’allais dire de mettre en place une commission de vérité, justice et réconciliation et éponger les dossiers de la Guinée depuis 1958. Que toutes les victimes viennent, que tous les bourreaux soient appelés, que les bourreaux devenus victimes viennent, que chacun dise ce que lui fait mal et enfin, on demande pardon à ceux qui ont eu mal. On va chercher les corps des gens qui sont morts, on les rend aux familles. On va trouver une journée pour prier et enterrer tous les corps. On décide de jeûner durant un mois. On organise des prières pour demander pardon à Dieu puisque celui qui est mort ne revient pas. Compte tenu de l’ancienneté de notre histoire avec énormément de charges, que chacun puisse trouver la paix dans son cœur. Qu’on laisse le passé et que l’on construise le futur», a expliqué Bano Barry, à l’AG Foutti-Laffidi.

Pour satisfaire les familles des victimes des atrocités de 1958 à nos jours, le sociologue pense que la Guinée devrait plutôt s’inspirer du modèle Sud africain. « Moi, la judiciarisation de l’histoire de la Guinée ne me convient pas. Parce que je ne sais pas qui a fait quoi. et pour ne pas se retrouver dans une telle situation, il est nécessaire de trouver un moyen de tourner la page. L’Afrique du sud l’a fait et aujourd’hui, ils sont apaisés. On aurait pu faire la même chose».