Le parquet du Tribunal de première instance de Dixinn a instruit au commandant de la Brigade de recherche de Kipé d’ouvrir une enquête complète et diligente contre X pour des faits “de meurtre, coups et blessures volontaires, destruction de biens publics et privés et complicité”.

Cette injonction fait suite à la mort de Saïkou Oumar Diallo et Ismael Diallo, tous tués par balles en marge de la manifestation du 5 décembre 2023 sur la route Leprince.

Dans la note d’information, le procureur de la république relève qu’il y a, non seulement, des cas de mort parmi les manifestants, mais aussi des cas de blessés dans les rangs des agents de maintien d’ordre et des destructions de biens publics et privés dans la zone Hamdallaye-Cosa.

Il faut rappeler qu’une trentaine de jeunes ont été tués sous le CNRD. Les enquêtes qui ont été annoncées n’ont, pour le moment, pas permis d’identifier les présumés auteurs.