La date du concours de recrutement à été annoncée ce mardi 14 mai 2024 par le ministre du Travail et de la Fonction, Faya François Brouno.

En conférence de presse cet après-midi, le ministre annonce que le concours de recrutement 2024 se déroulera du 26 mai au 30 juin 2024. Pour garantir l’intégrité du concours et prévenir la corruption et le favorisées, le concours est complètement dématérialisé et aura lieu sur des tablettes qui contiennent déjà des QCM.

Il se déroulera dans 9 centres urbains qui sont : Conakry, Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan, Faranah, Kissidougou et N’Zérékoré.

Les 140 mille candidats seront répartis en 9 cohortes. Le premier groupe passera le concours pilote le 26 mai prochain.

Concernant l’utilisation des tablettes, des surveillances (assistants techniques) seront dans les salles de concours pour aider les candidats dans l’utilisation des outils.

Pour éviter la substitution, chaque candidat doit se présenter au centre avec une pièce d’identité.