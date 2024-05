Un règlement de compte entre deux groupes de jeunes a viré au drame au quartier Tobolon 1 dans la commune urbaine de Kagbelen dans la nuit de lundi 13 mai 2024.

Tidiane Diallo âgé d’une vingtaine d’années conducteur de taxi moto perd sa vie alors qu’il rentrait chez lui.

Selon les témoignages, tout est parti de l’arrestation de 4 jeunes du groupe dénommé ”les 250 éléments” âgés de moins de 15 ans qui sèment la terreur dans les quartiers Keïtaya, Tobolon 1 et 2 et Kabgelen Plateau à l’occasion des festivités dans cette zone.

“Samedi dernier, aux alentours de 20 heures, ils sont allés dans le marché chasser les vendeurs et ceux qui étaient aux abords. C’est cette action qui a énervé les jeunes du quartier qui ont décidé de faire une patrouille pour les retrouver et les remettre aux forces de sécurité. Finalement ils ont pu arrêter quatre d’entre eux. Dans la nuit d’hier, Tidiane et un de ses amis motards quittaient Keitaya, ils sont tombés sur une barricade orchestrée par les jeunes du quartier, le conducteur a sauté le barrage des cailloux pour s’enfuir laissant tomber Tidiane qui était assis à l’arrière”, a confié un témoin.

Une action qui sera fatale pour Tidiane qui est pris au piège et confondu à un élément du groupe “250 éléments”. “Les jeunes du quartier ont pris le petit, ils l’ont tabassé jusqu’à broyer ses bras avant de l’égorger”. Des jeunes motards du quartier Tobolon 1 en colère sont sortis protestés ce matin pour demander justice pour la mort de Tidiane Diallo