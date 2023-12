Deux présumés bandits ont été arrêtés, lundi 11 décembre 2023, aux environs de 16h, dans la ville de Kankan alors qu’ils s’apprêtaient à faire une opération.

Il s’agit de Mamadi Sangaré alias “Brésil” et de Lamine Kourouma, tous orpailleurs qui se rendaient à Manndiana pour une opération. Ils sont tombés dans les mailles des services de sécurité de Kankan. Ils ont été présentés à la presse dans la matinée de ce jeudi 14 décembre 2023 dans les locaux de la gendarmerie régionale de kankan.

“Ces deux personnes sont des grands bandits, ils ont été arrêtés par la patrouille mixte mise en place par les services de sécurité et de défense dans le cadre de la lutte contre l’insécurité et le grand banditisme. Ils se préparaient pour aller effectuer une opération à Mandiana, mais avec la collaboration et la vigilance des citoyens, ils ont été dénoncés et suite à ça, nous avons mis la main sur eux. Ils seront transférés à la justice pour des fins d’enquête et de jugement. L’arme qu’ils détiennent est une arme très dangereuse, c’est un pistolet, mais pas comme les autres”, a expliqué colonel Mamadi Condé, premier responsable du camp militaire de Kankan.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, correspondant régional à Kankan