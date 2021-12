Près de 48h après sa promotion à la tête du Syli national, Kaba DIAWARA vient de concocter l’équipe qui l’aidera dans ses prochaines tâches. On retrouve notamment Pascal FEINDOUNO, qui s’occupera de la gestion des attaquants…

La fin de l’époque SIX a été officiellement consommée avec l’arrivé du Comité de Normalisation de la FÉGUIFOOT. L’ancien attaquant Kaba DIAWARA est celui qui dirigera l’équipe pour les 3 prochains mois. Il vient de composer ce qui serait son prochain staff technique. La présence de Pascal FEINDOUNO, légende de l’équipe nationale guinéenne est la plus grosse information. En plus du staff technique, les autres staff ont également connus des réajustements.

Staff technique :

Kaba Diawara : Entraîneur principal

Mandjou Diallo : Entraîneur adjoint

Éric Charles Joseph Caballero : Préparateur physique

Pascal Feindouno : Préparateur des attaquants

Kemoko Camara : Préparateur des gardiens

Staff Médical :

Mohamed Tafsir Soumah : Médecin

Bruno Da Cruz : Ostéopathe

Alsény Sylla : Masseur

Ousmane Bah : Kinésithérapeute

Staff Logistique :

Ousmane Décazi Camara : Team Manager

Edgard Babara Sylla : Intendant

Amadou Diallo : Intendant adjoint

Souleymane Mansaré : Responsable sécurité

Pierre Fatewa Diawara : Officier média

