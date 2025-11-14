La Cour suprême a rendu, ce mercredi, son arrêt confirmant le rejet du recours introduit par le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) à la suite de la publication de la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain. Cette décision entérine l’irrecevabilité de la candidature de Lansana Kouyaté, président du PEDN, et exclut ainsi l’ancien Premier ministre de la course à la magistrature suprême.

Face à cette décision, le parti a réagi par la voix de son porte-parole, Mohamed Cissé, qui a livré un message empreint à la fois de déception et de détermination.

« Nous traversons un moment difficile, mais c’est de ce genre de moment que les grandes organisations se distinguent par la persévérance », a déclaré Mohamed Cissé, invitant les militants et sympathisants du PEDN à rester mobilisés malgré le revers judiciaire.

Dans un ton rassembleur, le porte-parole a appelé à la cohésion interne . « Derrière notre éclairé président Lansana Kouyaté, redoublons d’efforts, renforçons nos actions, consolidons nos rangs », a-t-il lancé.

Pour lui, le combat du PEDN s’inscrit dans une dynamique de long terme, ancrée dans la conviction d’un avenir meilleur pour la Guinée. « Chaque initiative, chaque parole sincère, chaque main tendue est une pierre posée à l’édifice de l’Espoir. Notre combat est noble, notre cause est juste, et notre foi demeure inébranlable », a-t-il souligné.

Malgré l’exclusion de leur leader du scrutin présidentiel, le PEDN affirme vouloir poursuivre son engagement politique et moral. « Le meilleur reste à venir ! Et lorsque viendra l’aube du renouveau, le fanion de l’ESPOIR flottera fièrement sur le Palais présidentiel, symbole de la victoire de la droiture, de la persévérance et de la foi en un avenir meilleur », a poursuivi M. Cissé

Le porte-parole du PEDN a réaffirmé la ligne directrice de son parti autour des valeurs de probité et de service public. « Servir la République avec honneur, honnêteté et intégrité, telle est et demeurera, l’instruction, le coaching et l’encadrement éclairé de notre Maître, Lansana Kouyaté », a-t-il conclu.

Alors que la campagne électorale s’annonce sans l’un des acteurs politiques historiques, la décision de la Cour suprême marque un tournant politique majeur.

Le PEDN, désormais privé de son leader à la présidentielle, devra redéfinir sa stratégie pour continuer à peser sur la scène politique nationale.