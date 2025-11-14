En sa qualité de directeur de campagne du candidat Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Bah Oury intensifie ses rencontres avec les différents secteurs socio-professionnels afin d’assurer la victoire de son candidat à la présidentielle de 2025.

Ce mercredi, à la Primature, il s’est entretenu avec des acteurs du secteur de la pêche, qu’il a exhortés à s’impliquer activement dans la campagne électorale.

Avant le lancement officiel de la campagne, Bah Oury a rappelé les consignes stratégiques mises en place pour assurer le succès du candidat du GMD. « La participation de chacun est très importante, que personne ne dise qu’il va l’emporter sans pour autant mobiliser l’ensemble des électeurs pour qu’il aille voter. C’est très important que tous les électeurs aillent voter parce que c’est ça qui comportera la légitimité du candidat Mamadi Doumbouya dès qu’il sera élu », a-t-il déclaré.

Le directeur de campagne a également évoqué le dispositif organisationnel déjà opérationnel en vue de la mobilisation. « Nous avons au niveau du directeur national le pôle mobilisation », a-t-il précisé, invitant les professionnels de la pêche à intégrer pleinement cette dynamique.

« Mettez-vous en relation pour que votre confédération soit bel et bien enregistrée dans la dynamique de la campagne nationale qui va être organisée », a-t-il insisté.

Cette déclaration intervient alors que le président de la transition a déjà convoqué le corps électoral le 28 décembre pour le scrutin présidentiel.