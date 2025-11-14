Le président du Bloc Libéral (BL), Faya Millimouno, a exprimé sa satisfaction après la validation officielle de sa candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain.

Vingt-quatre heures après la publication par la Cour suprême de la liste définitive des candidats retenus, le leader libéral a adressé un message empreint de reconnaissance et d’optimisme à ses partisans. « C’est une étape importante de notre combat pour le renouveau », a déclaré Faya Millimouno, saluant le parcours accompli par son parti pour franchir cette phase décisive du processus électoral.

« Nous avons résisté, persévéré, et aujourd’hui, nous avançons avec la conviction que le changement est à portée de main », a-t-il poursuivi, insistant sur la détermination de son équipe malgré les obstacles rencontrés.

Reconnaissant le rôle déterminant de ses militants dans cette réussite, le candidat du BL a tenu à leur rendre hommage. « Cette validation de notre candidature est le fruit de votre engagement, de votre foi et de votre persévérance », a-t-il affirmé, remerciant la base militante pour sa loyauté et son dévouement.

Dans son message, Faya Millimouno a également lancé un appel à l’ensemble des électeurs guinéens à faire preuve de discernement lors du scrutin à venir. « Le 28 décembre prochain, faisons le choix de la raison, le choix de l’avenir, le choix utile : celui de la compétence, de l’éthique et de l’amour de la patrie », a-t-il exhorté, plaçant sa campagne sous le signe de la responsabilité et du patriotisme.

Enfin, le leader du Bloc Libéral a invité ses partisans à intensifier leurs efforts sur le terrain en vue d’une large mobilisation populaire. « Je vous invite à vous mobiliser massivement, dans les villes comme dans les villages, pour porter haut les couleurs du Bloc Libéral. Chaque voix comptera, chaque geste en faveur du changement comptera », a-t-il lancé.

Avec cette validation, Faya Millimouno rejoint la liste restreinte des candidats officiellement retenus pour la présidentielle du 28 décembre.

Le scrutin s’annonce comme un rendez-vous crucial pour les forces politiques en quête de renouveau dans un paysage national marqué par d’importants défis démocratiques et socio-économiques.