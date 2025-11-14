Les barrages africains pour la Coupe du Monde 2026 ont débuté ce jeudi à Rabat. Au coup d’envoi de ces Play-offs, le Nigeria s’est offert le Gabon en prolongation, tandis que le Cameroun s’est fait surprendre par la RD Congo. Les Supers Eagles du Nigeria et les Léopards de la RDC se qualifient en finale où l’enjeu sera de décrocher le ticket qualificatif pour les barrages intercontinentaux.

La capitale marocaine sert de local pour les 3 matchs de barrages africains pour la Coupe du Monde 2026.

Le Nigeria écarte le Gabon

Tous animés par le rêve américain, le Nigeria et le Gabon étaient opposés ce jeudi au stade Prince Moulay EL-Hassan de Rabat.

Après une première mi-temps stérile mais marquée tout de même par une domination des Super Eagles, il a fallu attendre jusqu’au dernier quart d’heure du match pour voir les filets tembler. Le Nigeria a d’abord ouvert le score par Adams après une passe en retrait complètement manquée d’Appindangoyé (1-0, 78′). Jusque-là éliminés, les Gabonais ont finalement réussi à égaliser à l’entrée du temps additionnel après une frappe contrée de Mario Lemina (1-1, 90′).

Dos à dos, les deux formations ont donc disputé une prolongation pour se départager. Grâce à une réalisation d’Ejuke (92′) et un doublé de Victor Osimhen (101′ et 109′)les vices-champions d’Afrique ont fini par s’imposer 4-1.

Avec ce résultat, le Nigéria, absent au Qatar en 2022 fait un pas de plus vers l’ultime qualification et le Gabon de son côté voit son rêve de participer à sa première coupe du monde se briser.

La RDC surprend le Cameroun

La deuxième demi-finale a opposé le Cameroun à la RD Congo au stade Al Barid dans des conditions météorologiques compliquées par la pluie. En première période les camerounais se sont plus ambitieux et plus entreprenant dans l’animation offensive mais peinent à trouver le chemin des filets. A la reprise, les Léopards se réveillent enfin et se montrent dangereux avec quelques occasions. Mais Cedric Bakambu voit ses tentatives repoussés majestueusement par André Onana.

Dans le temps additionnel, sur un corner bien frappé, Chancel Mbemba qui jaillissait au second poteau place son plat du pied pour délivrer les siens. Cet unique but permet aux Congolais de remporter le match et d’accéder à la finale de ces Play-offs.

La finale est prévue le dimanche prochain à 19h GMT au stade Prince Moulay EL-Hassan de Rabat entre Nigérians et Congolais, tous demi-finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.