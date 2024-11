L’Arabie Saoudite a accueilli la réunion du sommet extraordinaire arabo-islamique le 11 novembre 2024 pour discuter des grandes questions géopolitiques du moment, notamment la situation en Palestine et au Liban.

En marge de ce sommet international, le ministère des Affaires étrangères, représentant le président de la transition, a rencontré le prince saudien Mohamed Ben Salman. “J’ai eu l’insigne honneur d’être reçu par le prince Mohamed Ben Salman, qui m’a chargé de transmettre deux phrases au chef de l’État. Il a dit : “premièrement, je suis de la même génération que votre Président, donc nous pouvons nous comprendre. Deuxièmement, nous avons les mêmes visions pour nos pays respectifs. Et pour cela, nous devons travailler ensemble pour que chaque pays atteigne ses objectifs’. La Guinée et l’Arabie saoudite partagent des visions similaires pour le développement de leurs nations respectives, et il est essentiel que nous unissons nos forces pour réaliser nos objectifs communs”, a déclaré Morissanda Kouyaté au micro de la RTG.

Revenant sur le sommet, le ministre a souligné que la Guinée s’est positionnée comme un acteur de dialogue dans les zones de tension. “Ce message de paix est essentiel, non seulement pour la région, mais aussi pour le monde entier. La Guinée a toujours prôné la réconciliation, la solidarité et la diplomatie pour résoudre les crises », a ajouté le ministre.