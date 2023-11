Depuis l’annonce du concours d’accès à la fonction publique, des candidats s’activent dans la recherche des documents demandés et la création de leurs comptes sur la plateforme dédiée à cet effet. Cela n’est pas sans difficultés, témoignent-ils.

https://recrutement.mtfpguinee.cloud est la plateforme mise en place par le ministère de la Fonction publique. Au préalable, le candidat doit créer un compte et y télécharger ses documents.

Bon nombre de candidats rencontrés se plaignent de la difficulté d’accès à cette plateforme. Oumou Hawa Diallo est monitrice et candidate. Elle explique les difficultés qu’elle a rencontrées : «D’abord, j’ai eu du mal à réunir tous les documents. j’ai dû marcher pendant plusieurs jours dans des bureaux pour ça. Maintenant que j’ai tous les documents pour l’ouverture de mon compte, c’est encore pire. Un frère a réussi à créer mon compte, mais pour le message d’activation, il m’a fallu attendre deux jours et vraiment c’était compliqué. J’ai même pensé qu’il ne voulait pas m’aider, mais en vrai, j’ai compris que ce n’était pas sa faute puisque plusieurs de mes amies me disent avoir le même problème», déplore-t-elle.

Cette autre candidate qui a gardé l’anonymat a dénoncé, selon elle, l’arnaque qui entoure le recrutement. « Il n’y a aucune organisation dans toutes les étapes. Pour les dossiers, c’était de la pagaille totale, certains se sont fait arnaquer. D’autres jusqu’à présent courent dans les tribunaux pour les documents. Accéder à la plateforme c’est un calvaire, j’ai payé plus de 200 mille Gnf. Je suis allée dans deux cybers différents, il y avait beaucoup de postulants en attente. Vraiment, on a souffert. J’espère juste qu’après toute cette souffrance, nous serons engagés à la fonction publique cette année».

Par contre, Tidiane Diallo, enseignant, explique que tout a été facile pour lui. « Ça n’a pas été tellement compliqué pour moi, j’ai obtenu les documents, j’ai créé le compte et je pense surtout que c’est parce que des amis à moi m’ont aidé. Mais, je sais que beaucoup de personnes souffrent dans ce processus. Je demande à l’Etat d’aider à régulariser la plateforme pour que tout le monde puisse y accéder sans problème».

Lancée le 1er novembre, l’opération de recrutement à la fonction publique court jusqu’au 21 novembre prochain sauf prorogation.