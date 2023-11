Dans son témoignage lundi 13 novembre 2023 devant le tribunal criminel de Dixinn, l’ancien ministre de la Communication sous le CNDD a expliqué les raisons de son départ du gouvernement d’alors.

Un mois après le massacre du stade du 28 septembre 2009 qui ont occasionné une centaine de morts, Tibou Kamara dit avoir décidé de démissionner parce qu’il ne se sentait plus à l’aise dans le gouvernement de transition.

«Lorsque vous avez le sentiment que vous n’avez pas la voix au chapitre, vous n’avez pas de pouvoir de décision, votre voix ne passe même plus, qu’est-ce que vous faites en âme et conscience ? Si vous êtes un homme conséquent, c’est d’être cohérent avec vous-même», a souligné l’ancien ministre.

Tibou Kamara dit avoir également tenté de convaincre le président Dadis de mettre en place un gouvernement d’union nationale. Cela lui a valu des menaces de la part de certains membres du gouvernement du CNDD.

« Je rencontrais certains qui me disaient “c’est toi qui veut que le président nous remplace, qu’il nous enlève à nos postes? J’ai dis non, il ne s’agit pas de vous renvoyer, c’est plutôt d’avoir beaucoup plus d’ouverture pour permettre à d’autres de participer à la gestion», a relaté Tibou Kamara.

Les débats se poursuivent, ce mardi, avec Tibou Kamara qui continue de répondre aux questions des différents avocats.