L’augmentation de salaires payable par échelon n’est pas du goût de tous les travailleurs. La réunion de compte-rendu qui a eu lieu, ce mardi 14 novembre à la Bourse du travail, n’a pas produit les résultats escomptés.

Au sortir de la rencontre, le président de la commission des négociations du mouvement syndical a expliqué le choix des leaders syndicaux d’accepter la proposition du gouvernement. « Nous venons de terminer notre concertation avec les élus à la base. Nous leur avons expliqué l’impact des négociations. Aujourd’hui, le moins payé de la hiérarchie C avec un indice de 840 pourra bénéficier de près d’un million en juillet 2025. Nous leur avons demandé s’ils veulent qu’on laisse ça, ils ont dit non. Donc, nous allons essayer de finaliser les discussions avec le gouvernement pour essayer de finaliser la rédaction du protocole d’accord pour que dès janvier 2024, on puisse avoir 20% d’abord. L’indemnité de logement va monter de 113.000 à 4450.000 Gnf. L’indemnité de transport va monter 312.800 à 450.000 Gnf. A partir de juillet 2024, on va appliquer 5%, en décembre 2024, 5% et en juillet 2025, 5%. Pour le secteur privé, le patronat a accepté de négocier avec nous à partir de janvier», a expliqué Abdoulaye Barry.

Enseignant et responsable de la communication du Syndicat national de l’éducation (SNE), Aboubacar Diesto Camara, a fait part de sa déception. « J’exprime une déception totale parce que ce qui s’est passé ce n’est pas un compte rendu, mais une information. Ils y a des non-dit. Ils veulent nous faire comprendre qu’il n’y aura pas des négociations en 2024 et 2025. Les travailleurs de Guinée dans leur écrasante majorité ne sont pas d’accord. Nous voulons que les 35% soient payés avec effet rétroactif à partir de ce mois de novembre. Nous demandons à nos leaders syndicaux d’être patriotes et qu’ils sachent qu’ils sont mandatés par la base », a dénoncé l’enseignant.

Le président de la commission négociations du mouvement syndical a tenté de relativiser les récriminations de certains travailleurs qui, selon lui, ne représentent pas la majorité. « Tout le monde ne peut pas être unanime. Il faut noter qu’il n’y a que les responsables syndicaux de Conakry ici. Nous avons discuté avec les responsables dans les 7 régions de l’intérieur, ils sont d’accord. A Conakry ici, nous avons constaté qu’une bonne partie qui était dans la salle est aussi d’accord », a déclaré Abdoul Barry.