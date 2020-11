La FÉGUIFOOT a officialisé la signature pour deux ans, d’un contrat de partenariat entre l’instance et l’équipementier Masita qui habillera le Syli National et le Syli Local désormais.

Après des années de collaboration avec MACRON, la fédération guinéenne de football a décidé d’aller voir ailleurs. Le nouveau partenaire se nomme MASITA, un équipementier hollandais fondé en 1933 par la famille Maas. Un bail de 2 ans qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Ce nouveau contrat de sponsoring permettra aux équipes nationales Senior et Locale de bénéficier d’un accompagnement en termes de matériels, d’un appui pour l’organisation de 2 à 3 stages par an, une prime annuelle de représentation, et des primes de motivation pour les deux sélections nationales.

En plus de cet accompagnement, l’équipementier prévoit également la mise à disposition d’un bus aux couleurs de Masita et de la Féguifoot, d’une capacité de 53 places avec toutes les commodités et l’ouverture d’un magasin moderne à Conakry, pour la vente des équipements.

Masita s’engage également à trouver une assistance technique pour les catégories inférieures, le football féminin et la médecine du sport.

Cette collaboration est un signe d’engagement de la part de l’équipementier hollandais qui ambitionne de conquérir le continent africain.