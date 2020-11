En visioconférence ce vendredi 13 novembre, le président du Parti de l’espoir pour le développement national ( PEDN) s’est exprimé sur le dernier développement de la situation socio-politique du pays.

Au cours de son intervention, Lansana Kouyaté a proposé des solutions pour une sortie de crise en Guinée. Pour lui, il n’y a pas de paix sans prémices de paix en période de crise.

« Pour sortir de la crise, il faut d’abord qu’il y ait des prémices que chacun oublie son égo , voir la vérité , ce qui est valable pour le pays, défendre l’intérêt du pays au-delà des jours , des semaines , des mois et des années. Un homme politique ne regarde que les échéances politiques, mais un homme d’état regarde l’horizon et cela est absolument indispensable », propose t-il.

Poursuivant, le leader du PEDN appelle les citoyens à ne pas baisser les bras. Selon Lansana Kouyaté, pour que la Guinée soit un pays normal, il faut mettre le système terre: « Frères et sœurs ce n’est pas une lutte pour plaire à quelqu’un ou pour déplaire, c’est une lutte qui est faite pour que nous puissions donner à la Guinée la chance d’être ce qu’un pays normal doit être avec des élections transparentes. Je dirai, cessez le harcèlement, il faut libérer tout ceux qui ont été arrêtés et reconnaître que ceux qui sont morts dans ce combat sont des héros et ça ne doit pas rester impuni mais tout cela ne peut être fait que quand on met le système à terre, c’est-à-dire qu’on considère qu’il n’y a pas eu d’élection, nous mettons tout à terre et on reprend tout à zéro où le guinéen se dira oui voilà l’heure de la liberté ».

Pour finir, le président du PEDN a réitéré sa position de ne pas reconnaître la nouvelle Constitution: «Notre position n’a pas varié d’un iota. Le PEDN, membre du FNDC, dit non à la constitution, non au double scrutin du 22 mars dernier, non au troisième mandat, non à toute institution qui serait issue de cette constitution.»