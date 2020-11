Le président de la République s’est adressé à ses concitoyens ce samedi 14 novembre, sur l’évolution et la gestion de la pandémie de coronavirus.

Alpha Condé a d’abord signalé un relâchement des mesures barrières édictées par les spécialistes. Après avoir plaidé pour la prise en compte de ces barrières, le Chef de l’État a annoncé des mesures strictes que la Guinée fera usage.

Voici l’intégralité de son adresse à la nation

Guinéennes et Guinéens,

Mes chers compatriotes,

Je m’adresse à nouveau à vous pour vous faire le point de la situation de la Covid-19 dans notre pays.

J’aborde cet exercice avec gravité et préoccupation.

A la date du 13 novembre 2020, la situation épidémiologique compte un cumul de 12 537 cas confirmés positifs, 10 899 cas guéris et malheureusement 74 décès.

Guinéennes et Guinéens,

Nous avons constaté une hausse du taux de positivité des personnes testées passant de 5% à plus de 10%, preuve d’une nouvelle circulation du virus au sein de notre population.

Force est de constater aujourd’hui un relâchement quasi-total des mesures barrières sanitaires comme le port du masque, la distanciation physique et l’hygiène des mains dans la majorité des lieux publics, notamment les transports, les lieux de cultes, les administrations, les marchés…

Chers concitoyens,

La situation épidémiologique que nous observons prouve que la covid-19 continue de se répandre sur l’ensemble du territoire national.

Il a été constaté que de nombreux cas sont asymptomatiques, le danger de cette situation est que le malade ne présente aucun signe de maladie, mais malheureusement, il peut par contre transmettre la maladie. Je voudrais souligner que le taux d’hospitalisation en réanimation est en importante augmentation. Ces patients sont sous assistance respiratoire continue, avec un pronostic vital engagé.

Cette situation est si critique que nous avons dû procéder à Sonfonia, à l’ouverture d’un nouveau centre de traitement épidémiologique équipé d’une unité de réanimation pour faire face à la nouvelle vague de patients présentant des complications aiguës.

Le risque de dégradation de la situation épidémiologique reste très élevé.

Cette situation doit nous interpeller tous. C’est pourquoi, nous avons décidé de faire tester de faire tester tous les personnels des différents ministères sans aucune exception. Nous demandons d’autre part à toutes les sociétés privées, minières comme industrielles, de prendre toutes les dispositions pour un test systématique de tous leurs employés. Aussi, au niveau de la population de Conakry, nous constatons que les cas les plus nombreux se trouvent principalement à Ratoma et Matoto.

Donc, nous demandons un engagement très fort des organisations de la société civile pour renforcer la sensibilisation, particulièrement dans les deux communes, afin d’amener les populations à accepter un dépistage systématique.

Nous constatons aussi malheureusement un certain relâchement des tests au niveau des gares routières.

Il nous appartient donc de nous remobiliser et d’intensifier nos efforts pour rompre la chaîne de contamination. Dans le cas contraire, à l’instar des pays les plus touchés, nous nous verrions dans l’obligation de prendre les mesures de restrictions qui s’imposent. C’est un scénario que nous ne souhaitons pas, mais qui sera malheureusement le prix à payer pour éradiquer l’épidémie.

Guinéennes et Guinéens,

Ressaisissons-nous, si nous ne voulons pas connaître à nouveau une situation sanitaire qui remettrait en cause tous nos acquis, avec pour conséquence un ralentissement des activités économiques, sociales, religieuses, éducatives, sportives et culturelles.

Au vu de ce qui précède, l’état d’urgence est à nouveau reconduit pour une période de trente (30) jours sur toute l’étendue du territoire national. L’ensemble des mesures en vigueur sont maintenues.

J’instruis le Premier Ministre, Président du Comité Interministériel de riposte à la Covid-19, de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin que les mesures sanitaires en vigueur soient respectées.

J’invite également les populations à se faire dépister, hospitaliser en cas de positivité et surtout à respecter les gestes barrières pour rompre la chaîne de contamination.

Mes chers compatriotes,

Nous suivons avec intérêt les études menées au niveau mondial sur la recherche d’un vaccin contre la Covid19. Mais, nous devons rester prudents. Il n’existe, à ce jour, aucune certitude sur l’aboutissement de ces recherches.

Je ne saurai terminer mes propos sans rendre hommage à tous les acteurs impliqués dans ce long et difficile combat.

Aux malades de la Covid-19, je souhaite un prompt rétablissement et aux familles éplorées, j’adresse mes sincères condoléances.

Que Dieu bénisse la Guinée !