Aïssatou Diakhaby, accusée d’avoir enlevé un nouveau-né dans la nuit du 4 au 5 octobre 2025 au quartier Kissosso, dans la commune de Matoto, a été placée sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry.

Selon nos informations, la mise en cause a passé quatre jours d’audition dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) avant d’être présentée au Tribunal de première instance (TPI) de Mafanco. Après son interrogatoire, le juge a ordonné son incarcération à la maison centrale.

La présumée ravisseuse avait été interpellée le 10 octobre dernier dans l’après-midi, à Matoto, par les services de sécurité.