Plusieurs coalitions ont annoncé leur retrait de l’Union sacrée des Forces vives, dénonçant le non-respect de l’esprit de la plateforme par certains membres. Il s’agit de l’ANAD, du RPG Arc-en-ciel, du FNDC Politique et de l’Union des Forces du Changement.

Dans une déclaration rendue publique ce lundi 14 octobre 2024, les entités dissidentes évoquent le non-respect de l’esprit qui a sous-tendu la création de l’Union sacrée le 22 avril 2024 à Conakry. « L’objectif était d’unir nos forces pour contraindre la junte à respecter son engagement d’organiser des élections avant le 31 décembre 2024. Faute de quoi, nous demandons son départ et la mise en place d’une transition civile », ont-elles rappelé.

Pour motiver leur retrait, l’ANAD et les autres coalitions ont énoncé la multiplication des décisions prises au nom de l’Union, en contradiction avec les dispositions de la charte, ainsi que l’organisation répétée de conférences de presse sans concertation préalable ni accord. sur les messages à transmettre.

Toutefois, ces coalitions réaffirment leur attachement à l’esprit et à la lettre du texte fondateur de l’Union sacrée et s’engagent à continuer de le mettre en œuvre au sein de leurs coalitions et formations respectives.