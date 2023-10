Les négociations tripartites (gouvernement, syndicat et patronat) se sont poursuivies, ce vendredi 13 octobre 2023, sur l’augmentation de la valeur monétaire du point d’indice pour les fonctionnaires et pour les retraités guinéens. Même si le gouvernement n’a pas bougé sur les 20% proposés depuis deux semaines, le syndicat note la restauration de la “confiance” avec l’implication de deux ministres dans les pourparlers.

Le ministre de la Fonction publique et son homologue du Budget ont pris part à la rencontre de ce vendredi et ont pris des engagements vis-à-vis des travailleurs. Selon le président du comité de négociations de la partie syndicale, les deux ministres ont présenté des chiffres, mais ils ne sont pas allés en profondeur. Ils ont sollicité par la suite d’aller consulter leurs supérieurs hiérarchiques.

“Nous avons aussi compris parce qu’ils nous ont rassurés qu’on sortira satisfait de ces négociations. Nous allons donc reprendre la semaine prochaine, parce que le patronat nous a également dit qu’il a déjà tenu son assemblée générale le mardi passé avec leurs 25 fédérations, en attendant de réunir les autres. Comme nous sommes légalistes, nous avons accepté que des différentes parties aillent se référer pour ne pas revenir nous donner les propositions qui vont encore nous faire révolter. Nous ne sommes pas rentrés dans le fond des débats, mais tout ce qu’on peut dire est que le gouvernement a compris qu’il n’a pas à nous faire des propositions qui vont irriter le mouvement syndical guinéen. Ils doivent donc rencontrer les autorités de la transition, parce qu’entre nos 90% et les 20 % proposés par le gouvernement, l’écart est trop. Nous restons néanmoins à l’attente et nous comptons sur les partenaires sociaux la semaine prochaine pour nous revenir avec des propositions conséquentes”, a expliqué Abdoulaye Barry qui souligne que : “le plus important aujourd’hui, c’est la confiance qui est rétablie, vu que deux ministres sont associés à ces négociations.”

Des discussions en discussions, le gouvernement à travers son représentant a également fait des propositions au mouvement syndical, notamment en ce qui concerne l’augmentation de salaires.

“La partie gouvernementale a proposé les 20% d’augmentation. Hier [jeudi 12 octobre], le ministre du Travail et de la Fonction publique et le ministre du Budget se sont déplacés, ils sont venus mettre des chiffres sur la table. En toute transparence, le ministre du Budget a mis tous les chiffres à la disposition du syndicat. Il a été demandé au mouvement syndical de regarder le contexte et la situation financière de l’Etat. Nous sommes allés loin, le gouvernement a même proposé au mouvement syndical qu’au lieu de rester dans un cycle infernal de discussion sur l’augmentation de salaire, de se joindre à nous, pour constituer un cadre d’échange qui va travailler et réfléchir pour proposer des solutions pérennes”, a laissé entendre Aboubacar Kourouma président de la commission de négociations côté gouvernement.

À rappeler que les négociations tripartites vont se poursuivre la semaine prochaine. Le syndicat espère que les partenaires sociaux viendront avec des propositions beaucoup plus concrètes.