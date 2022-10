Le premier ministre guinéen a évoqué jeudi en conseil des ministres, l’évolution du cadre du dialogue inter-guinen. Dr. Bernard Goumou a d’abord rappelé les dernières actions qu’il a posées dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

Accompagné du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et celui des Affaires Étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger, le Chef du Gouvernement a rappelé avoir eu une première réunion technique avec les facilitatrices du Cadre de Dialogue Inclusif le mercredi 5 octobre 2022.

« Le Premier Ministre a précisé que cette réunion était basée sur la méthodologie de travail à adopter. Au nom du Président de la Transition, il a rassuré les facilitatrices de leur indépendance dans la conduite de cette mission d’intérêt général », a précisé le porte-parole du gouvernement.

Selon le premier ministre, au cours de cette rencontre, « les facilitatrices ont affirmé leur engagement et ont proposé d’organiser des rencontres avec les acteurs des Forces vives de la Nation en vue du lancement de la session inaugurale du Cadre de Dialogue Inclusif ».

Pour sa part, selon le compte rendu du Conseil des ministres d’hier jeudi, le Premier Ministre a émis le souhait de faire une tournée avec les facilitatrices.

Cette tournée vise dans un premier temps « à rassurer toutes les parties prenantes de la ferme volonté du Chef de l’État à mettre ensemble les Guinéennes et les Guinéens pour le bon déroulement de cette transition ».

La suite de cette tournée sera marquée par » le lancement officiel du dialogue inclusif inter-guinéen prévu le jeudi 20 octobre 2022″, rapporte le porte-parole du gouvernement dans son compte rendu.