Après deux jours d’intenses travaux, la 4e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN), a été clôturée en beauté le jeudi 13 octobre 2022, à Conakry. Cette année, l’accent a été mis sur l’entrepreneuriat féminin, d’où le thème : «L’Entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive».

Au compte de cette édition, le SADEN s’est fixé pour objectif, d’offrir des pistes de réflexion pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin afin de valoriser les accomplissements réalisés par les femmes dans leur domaine d’activité, partager leur expérience et surtout d’enraciner la culture entrepreneuriale chez elles en Guinée, a indiqué le président du salon des entrepreneurs.

«Nous sommes très heureux. Comme vous l’avez constaté, l’engouement, le partage de connaissances et d’expériences n’ont pas manqué. Nous sommes à moitié fiers des résultats jusque-là engrangés par le SADEN. Nous continuerons parce que nous voulons grandir. Nous continuerons parce que nous voulons accompagner ; parce que nous voulons mettre en place un appui qu’il faut pour les entrepreneurs», a martelé Sékouba Mara.

Le SADEN, dans ces démarches a eu à ses côtés cette année, l’ambassade des Etats-Unis, qui l’a accompagné.

«Je peux dire que les entrepreneurs sont les piliers de l’économie de la Guinée. Je voudrais remercier le SADEN de soutenir toutes les entrepreneures et la communauté des affaires (…) », a laissé entendre Anne Dudte la première conseillère de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée.

La clôture de cette quatrième édition a été présidée par le ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle. A cet effet, Alpha Bacar Barry a félicité les actions de l’équipe organisatrice du Salon des entrepreneurs de Guinée.

«Le rôle économique des femmes n’est plus à démontrer dans le processus de développement de notre pays et dans le monde. Elles représentent aujourd’hui un levier important de croissance économique et d’inclusion pour des pays comme la Guinée. Moi je dirais aussi, que le fait d’accorder autant d’attention aux femmes entrepreneurs de notre pays est une question de survie. En aidant les femmes, on règle aussi un problème de stabilité et de paix. Aujourd’hui, le défi majeur du ministère que je dirige, est d’assurer une équité entre les hommes et les femmes par rapport à l’accès à la formation et aux opportunités d’emploi», a exprimé le ministre Bacar.

A l’instar des éditions précédentes, le SADEN a récompensé les lauréats d’un concours organisé pour la circonstance. Dans ce sens, ces entrepreneurs ont été identifiés dans les catégories suivantes :

Culture et Divertissement : The Place By Air de Fête ;

Digital : Billet facile ;

Agrobusiness : Kakuma Agrotech ;

Prix du jury : Zeina Cacao.

Ces lauréat auront chacun, reçu un chèque de 30 millions de francs, dans le cadre de leur accompagnement sur le plan financier. Un autre accompagnement technique sera fait de la part de l’équipe de SADEN, en faveur des lauréats tout de même.