Les avocats d’Ibrahima Kassory Fofana étaient ce vendredi 14 octobre, devant la presse pour expliquer les actions qu’ils ont entreprises après le renouvellement de la détention provisoire de leur client.

Premièrement, Me Sidiki Bérété et ses collègues indiquent qu’ils ne produiront plus aucune demande de mise en liberté devant la chambre de contrôle de l’instruction de la CRIEF.

Deuxièmement, ils disent avoir saisi la cour suprême par une déclaration de pourvoi contre l’arrêt Numéro 031 en date du 13 octobre 2022, rendu par la chambre de contrôle de l’instruction de Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Cet arrêt faut-il rappeler, renouvelle la durée de détention de Dr Kassory Fofana pour une période de 4 mois.

Troisièmement, Me Mamadou Ismaël Konaté annonce une plainte contre le procureur spécial Aly Touré, au niveau du département de la justice guinéenne.

Et enfin, les avocats d’Ibrahima Kassory Fofana indiquent avoir multiplié les plaintes au niveau de la Cour africaine de justice. Selon l’avocat au barreau du Mali, l’ancien premier ministre n’a été entendu que deux fois sur une période de six mois, ce qui serait irrégulière, d’après lui. Par ailleurs, les avocats fustigent la demande de la chambre de contrôle de l’instruction qui souhaite entendre la fille de l’ex-patron de la primature et son beau fils. Pour eux, l’attitude du procureur spécial et de la chambre de contrôle de l’instruction n’inspirent plus confiance. Ils ajoutent que cela constitue un acharnement contre leur client. «Nous pensons avoir à faire à des gens qui sont acharnés et déterminés à faire du maintien en prison (de leur client), comme médaille», a dénoncé Me Mamoudou Ismaël Konaté.

Tiguidanké Diallo