À Rabat, l’Ashanti Golden Boys de Siguiri a pris l’eau dans l’antre de l’Association Sportive des Forces Armées Royales (4-0). Premier buteur de la soirée, Lamine Diakité a des origines guinéennes qu’il souhaite retrouver.

Après sa défaite à Rabat (4-0), l’Ashanti Golden Boys de Siguiri essayera ce vendredi de sauver l’honneur face à l’actuel deuxième de la Botola Pro Inwi au compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Dans les rangs des militaires, l’ailier Mohamed Diakité est l’une des sensations. Vif, dribbleur et extrêmement adroit devant les buts, cet ailier / milieu offensif, répertorié ivoirien, a des origines guinéennes qu’il souhaite faire valoir.

En effet, son papa Sékou Diakité est guinéen. Le joueur est né et a fait son enfance en Côte d’Ivoire, avant de rejoindre le Maroc en 2013. Il fait ses premiers pas au Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ) puis au FUS de Rabat et au Mouloudia d’Oujda. En 168 rencontres disputées au Maroc, l’ancien joueur de la Société Omnisports de l’Armée et du SC Adjamé (Côte d’Ivoire) totalise 32 buts et 19 passes décisives. La saison passée, il était l’un des meilleurs joueurs du championnat marocain (11 buts et 2 passes décisives).

Sous contrat avec l’ASFAR pour les trois prochaines années, Diakité est ouvert à une aventure guinéenne. Il souhaite retrouver la patrie qu’il n’a jamais connue. Une option sérieuse pour les couloirs offensifs du Syli National ?

Dossier sérieux à suivre en tout cass…