La coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée a tenu son assemblée générale extraordinaire ce jeudi 13 octobre 2022 au groupe scolaire Hadja Mariama Dubréka situé au quartier Yimbaya Mangué boungny dans la commune de Matoto.

Au cours de sa communication, le coordinateur national des enseignants contractuels, Alseny Mabinty Camara a dénoncé des directeurs préfectoraux (DPE), des préfets et des maires qui refusent de recevoir des enseignants contractuels déployés sur le terrain à l’occasion de l’ouverture des classes session 2022-2023 conformément aux instructions du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation à travers le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Il s’agit notamment des DPE de Boké, de Fria, de Beyla, de Kankan etc qui sont réticents pour la réception des enseignants contractuels dans leurs juridictions selon Alseny Mabinty Camara. Face à cette situation, le coordonnateur national des enseignants contractuels de Guinée sollicite l’implication personnelle du ministre Mory Condé afin que les enseignants contractuels soient acceptés par ces autorités locales. « Aujourd’hui nous avons jugé nécessaire d’apporter une précision par rapport à cette situation. Parce qu’on nous fait croire que la liste des contractuels qui a été envoyée au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation qui l’a, à son tour, transmis aux directeurs préfectoraux de l’éducation, aux préfets et maires pour la prise en compte. Très malheureusement certains préfets et maires en complicité avec des DPE refusent de réceptionner nos amis qui ont déjà effectué le déplacement sur le terrain, au profit des personnes qui n’ont rien avoir avec la liste des enseignants contractuels. Ainsi, nous ne pouvons pas accepter cela après avoir servi les écoles de la République pendant plus de cinq ans alors que l’occasion nous est offerte. C’est cette pratique que nous sommes entrain de dénoncer et attirer l’attention du ministre Mory Condé de son implication personnelle par rapport à la gestion de la situation des enseignants contractuels sur le terrain », a sollicité Alseny Mabinty Camara.

« Ils sont en train de recruter d’autres personnes, on ne trouve pas mal en soi. Parce que tout simplement le besoin exprimé est supérieur au nombre d’enseignants inscrits sur notre liste. Mais pour le moment, notre liste doit être une base de travail par rapport à ce recrutement parce qu’on ne peut pas prendre une personne inexpérimentée et écarter celle qui a plus de cinq années d’expérience. Le DPE de Boké, de Fria, de Beyla, de Kankan etc en complicité avec leurs préfets et leurs maires qui sont réticents par rapport aux instructions données par les autorités du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation à travers le département l’administration du territoire et de la décentralisation. », a dénoncé Alseny Mabinty Camara, coordonnateur national des enseignants contractuels de Guinée.