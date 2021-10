Le bicéphalisme au sein de l’USTG est »très » loin de connaître son épilogue. Si chacun des deux, Abdoulaye Sow et Camara, se réclame d’être le plus légitime à être secrétaire général de cette centrale syndicale, la justice guinéenne vient de trancher.

Après avoir été déclaré victorieux par la Cour d’appel de Conakry le 12 octobre 2021, le secrétaire général de l’USTG (dont le congrès s’est tenue à Mamou) promet de passer par tous les moyens afin de déguerpir celui Abdoulaye Sow qui occupe le siège depuis 2018. Cette déclaration a été faite ce jeudi 14 octobre 2021.

Ci-dessus communiqué

Depuis Mardi 12 Octobre 2021, la Justice Guinéenne à travers la cour d’Appel de Conakry a tranché dans le différend interne qui opposait les deux factions se réclamant toutes de l’USTG.

Cette décision judiciaire a été saluée et fêtée sur l’ensemble du territoire National par les adhérents, les sympathisants et autres travailleurs indécis qui attendaient pour se prononcer.

En effet, comme on pouvait s’y attendre, la Cour d’appel de Conakry, se fondant sur les textes juridiques adoptés comme textes fondamentaux de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) à sa création en 1993, a dit le droit, ce qui devrait :

Invalider les assises du congrès tenu à Conakry, suite à celui tenu régulièrement du 26 au 28 Octobre 2018 à l’ENATEF de Mamou. Reconnaitre que le congrès de Mamou a été le seul qui a respecté les textes juridiques de l’USTG avec une instance qui a été convoquée par le Secrétaire Général sortant et tenu en présence de tous les membres statutaires (Bureau Exécutif National sortant, les Fédérations Syndicales Nationales, les Syndicats Nationaux, les Unions Syndicales Communales, Préfectorales et Régionales ainsi que les représentants des Délégations Syndicales des Entreprises et Unités industrielles de plus de 1200 travailleurs)

Exiger la restitution par déguerpissement de tout le patrimoine en particulier le siège de l’USTG et l’ensemble des équipements Considérer enfin que la seule Centrale Syndicale dénommée Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) est celle qui a tenu son congrès à Mamou, ayant élu à sa tête, le camarade Abdoulaye CAMARA

A compter de ce 12 Octobre 2021, la paternité de l’USTG est désormais bien définie et bien située et ne doit plus souffrir d’aucune confusion.

Après ce verdict, le Bureau Exécutif National de l’USTG avec son Secrétaire Général se sont félicités de l’aboutissement de ce combat judiciaire tant attendu.

Toutefois, puisque la vérité n’a pas un autre nom que la vérité et qu’elle a été prononcée par l’institution qui en avait le devoir et le droit, le Bureau Exécutif National rappelle à tous, sans exception, que cette organisation appartient de plein droit à tous les fils et filles de Guinée.

A ce titre, il demande à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de Guinée de lui faire confiance et de venir grossir ses rangs en vue d’une unification globale afin de faire de ce syndicat Guinéen une boussole en Afrique et à travers le monde.

Notre invite va en tout premier lieu vers les camarades de la FESABAG, à cause de l’histoire de l’USTG et de ce que cette Fédération a apporté en tant que membre fondateur et à travers son premier Secrétaire Général, le défunt Docteur Ibrahima FOFANA, une véritable icône, qui a dirigé cette Centrale pendant dix-sept (17) ans, c’est-à-dire de 1993 à 2010.

Nous devons avoir en vue que nous avons déjà perdu trois ans de notre mandat dans des frictions inutiles, d’où la nécessité de chercher à sortir de ce combat et aller aux choses sérieuses.

C’est vrai quand on a perdu malgré tout, on a toujours envie de rebondir pour garder une parcelle de dignité. Nous le comprenons parfaitement bien mais, il serait préférable aujourd’hui qu’on avance dans la paix, la solidarité et l’entente mutuelle, mettant de côté les égaux, comme nous l’ont demandé les nouvelles autorités Guinéennes.

Nous pensons aussi, que des déclarations incendiaires et autres actes machiavéliques qui gangrénaient hier ces organisations, doivent être bannis du vocabulaire syndical, étant donné que nous vivons désormais une nouvelle aire où nos textes juridiques deviennent notre boussole et la justice sociale son support.

Le Secrétariat Général de l’USTG se félicite aujourd’hui des appels et des manifestations de soutien qui fusent de partout, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, comme pour dire que cette décision judiciaire a ouvert les horizons de l’unification syndicale en République de Guinée.

Pour terminer, nous profitons de cette occasion pour remercier très sincèrement et très amicalement toutes les organisations qui, en défendant la vérité, nous ont soutenu, la CNTG en particulier, avec laquelle nous avons toujours évolué en Inter centrale, pour le bien des travailleurs.

Nous invitons enfin les syndicalistes de tout bord à éviter d’être les propres assassins du bébé qu’ils ont enfanté dans la douleur.

Vive l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée !

Vive l’Inter centrale CNTG/USTG !

Vive la solidarité syndicale internationale !

Vive la République !